Kocaeli İzmit'te Z kuşağa özel stüdyo

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Youtube stüdyosu çalışmalarında sona geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından özellikle Z kuşağına hitap edecek olan; sosyal medya içeriği üretmek isteyen gençlerin uğrak noktası olmaya aday Youtube Stüdyosu çalışmalarında sona gelindi.

Özellikle Z kuşağına hitap edecek olan Youtube Stüdyosu için harekete geçen İzmit Belediyesi, gençlere yeni bir içerik üretme mekanı sunacak.

Bu kapsamda Belsa Gençlik Sokağı’nda hayata geçirilecek olan Yotube Stüdyosu çalışmalarında sona gelindi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Youtube Stüdyosu’nda gençlere sosyal medya içeriği üretmeleri için ortam ve çekim desteği verilecek.

Profesyonel çekim imkanı bulacak olan gençler ayrıca stüdyo içerisinde yer alan montaj odasında video montajlarını yapabilecekler.