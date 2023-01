Kişisel verileri ortalığa saçmayın

Her yıl 28 Ocak'ta kutlanan 'Veri Koruma Günü' dolayısıyla uzmanlar, dijitalleşmenin gelişmesiyle veri tanımının da genişlediğini vurgularken, kişisel verilerin gelişigüzel kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa ve Amerika’nın ardından 2016 yılından itibaren her yıl 28 Ocak’ta Türkiye’de de kutlanan ‘Veri Koruma Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Görkem Gökçe, hayatın her alanında hız kazanan dijitalleşmenin hem kişisel hem de kurumsal verileri yepyeni tehlikelerle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Gökçe, “Kişisel veriler hazinedir. Paraya dönebilecek kıymetli bilgilerdir. Dijital iz bırakacak verileri dikkatli kullanmalıyız. Her önümüze çıkan platformda bilgilerimizi ortalığa saçmamamız gerekiyor” dedi.

Teknoloji çağında veri güvenliği ve gizliliği üzerine bilgi veren Gökçe, Veri Koruma Günü’nün veri güvenliğini önceliklendirme konusunda farkındalık yaratması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bireylerin ve şirketlerin verilerine her koşulda sahip çıkması gerektiğini aktaran Gökçe, “Kişiye ait her türlü bilgi veridir. Dijitalleşmenin gelişmesiyle veri tanımı da genişliyor. Kişisel veriler hazinedir. Paraya dönebilecek kıymetli bilgilerdir. Verileri biriktirip anlamlı sonuçlar ortaya çıkınca havuza dönüştürürseniz bu bilgiler çok kıymetli hale gelir. Şirketler de böylece kar elde edebiliyor. Sosyal medyada gezdiğimiz paylaştığımı mekanlar, beğenimiz, yorumumuz, vakit geçirdiğimiz her görsel iz bırakıyor. Bunlar da veri olarak algoritmalar tarafından işleniyor. Reklam açısından düşünürsek işlenen bu veriler paraya dönüşüyor" diye konuştu.