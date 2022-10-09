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KERKES'te sona gelindi

TEKNOLOJİ 09.10.2022, 18:18
KERKES'te sona gelindi

Savunma Sanayi'de Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) projesinde sona gelindi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İHA’larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamlanarak, teslim edildiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle,mini İHA’ların,GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edeceğinin altını çizdi.

Demir, Türkiye'ye kazandırılan bu kritik kabiliyetin vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç, hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacağını kaydetti.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1579050509620875264

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