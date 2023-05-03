Kayseri Melikgazi'nin TEKNOFEST gururu

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin toplamda 2,5 milyon lira destek olduğu ve bu destekle finale kalan 48 takımın katıldığı Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bu yıl Kayseri’ye birincilik geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte Melikgazi Belediyesi, Kayseri’den TEKNOFEST’e stant açan tek belediye oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 gün süren ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen teknoloji festivali için verdikleri destekten gurur duyduklarını, Melikgazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ve bu yıl toplamda 48 takım ve 362 gence 2,5 milyon lira teknolojik destek olduğunu, TEKNOFEST’te Kayseri’ye ilk kez birincilik getirdiklerine ve etkinlikte stant açan tek Kayseri belediyesi olduklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu yılda TEKNOFEST’e Melikgazi Belediyesi olarak katıldık. Elimizdeki üniversite lise ve ilkokul projelerine destek verdik ve 4 projemiz dereceye girdi. Gençlerimizin kendi tasarlayarak ürettikleri teknolojik projelerin derece aldığını görünce gurur duyduk.

Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen bu festival kapsamında biz de Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’den stant açan tek belediye olduk. Bu stantta desteklediğimiz takımları ve takımların projelerini tanıttık. Bununla da yetinmeyip Kayseri’ye ilk kez birincilik getirdik. Toplamda 2,5 milyon lira destek verdiğimiz festivalde, bu yıl 1,5 milyon lira teknolojik destek sağladık ve 18 takım finale kaldı, 4 takım derece aldı. Açıklanan sonuçlara göre Vortex takımı İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde Türkiye birincisi, Havtek takımı Dikey İnişli Roket kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. ARF 203 takımı Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TIKA) kategorisinde ilk beşe girerken, NEVASOFT takımı ise Tanıda Doktora Yardımcı Yapay Zeka Destekli Kan Analiz Yazılımı projesiyle ön kuluçkaya hak kazandı. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan gençlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle kendi alanında markaya dönüşen bu festivalde gençlerimizin yanında olduğumuz gibi, Türkiye Yüzyılı’ nda üreten gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."