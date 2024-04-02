KAYMEK'in ‘TEKNOFEST’ gençliği ön değerlendirme aşamasına geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin Robotik Kodlama Atölyelerinde Teknofest gençliğinin proje çalışmaları tüm hızıyla devam ederken KAYMEK öğrencileri Teknofest yarışmasında toplam 92 proje ile ön değerlendirme aşamasına geçme başarısı gösterdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘yüz akı ve Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi’ olarak nitelendirdiği Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürürken Teknofest gençliğini yetiştirecek önemli çalışmalara da imza atıyor.

Bu kapsamda KAYMEK tarafından düzenlenen Robotik Kodlama Atölyelerinde Teknofest gençliğinin proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi adına atılmış en büyük adımlardan birisi olan Teknofest yarışmasına başvuruda bulunan KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi TeknOMRİS ve Demir Mızrak takımı öğrencileri 92 proje ile ön değerlendirme aşamasına geçme başarısı gösterdi. Öğrenciler, İnsanlık Yararına Teknolojiler, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Eğitim Teknolojileri kategorilerinde toplam 92 proje ile ön değerlendirme aşamasına geçti.

KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi TeknOMRİS ve Demir Mızrak takımı öğrencileri, daima yanlarında olan ‘genç dostu’ Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.