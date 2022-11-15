Karayazılı çocukların imza günü heyecanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Tarih Yazan Çocuklar Projesi” (TYÇ), Pazaryolu ve Karayazı ilçelerinde de hayata geçti. Karayazı’da proje kapsamında çocuklar için hazırlanan “Milli Mücadelenin Kahraman Kadınları” serisinin yazarı Gülden Banca, Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan çocuklarla buluştu.ERZURUM (İGFA) - Çocuklara verilen kitapları imzalayan Banca, ardından kahramanları anlattı. Erzurum’da temmuz ayında başlatılan Tarih Yazan Çocuklar Projesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansmanla çalışmalarına hız vermişti. Türk Büyüklerinin ilkokul çağlarındaki çocuklara anlatılması ve milli bilincin oluşturulmasını amaç edinen proje kapsamında eğitim kurumlarına ‘Kitap Ağaçları’ adı verilen kütüphaneler oluşturuluyor. Kütüphanelerde Tarih Yazan Çocuklar Projesi tarafından hazırlanan 100 Türk Büyüğünün anlatıldığı kitaplar, çocukların okuması için hazırlanıyor.

TYÇ PAZARYOLU’NDA DA İLGİ GÖRDÜ

Pazaryolu’nda gerçekleştirilen Tarih Yazan Çocuklar açılış törenine Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Pazaryolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Demir, Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Proje Genel Koordinatörü Esma Karabağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Karayazı’da proje için düzenlenen törenin ardından Yazar Gülden Banca Pazaryolu’nda çocuklarla bir araya geldi. Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nde yer alan ‘Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları’ kitabını çocuklar için imzalayan Yazar Banca, “Erzurum’da olmaktan ötürü çok mutlu ve gururluyum. Erzurum’da olduğu gibi tüm Türkiye’de de çocuklarımız milli kahramanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Çocuklarımız erken yaşlarda kahramanlarının izinde gidip hayatlarının her yerinde o bilinçle olacaklar. Erzurum kadim bir kent… Projemizi medeniyetler kentinde uygulayan eğitim gönüllüsü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ediyorum. Burada yaşadığım olumlu dönüşler bu kitapları yazarken yaşadığım mutlulukları kat ve kat artırdı” diye konuştu.