Kaçak yayına iki saniyede tespit!

Metaverse evreninden kaçak maç yayını izleyenler Blockchain teknolojisi sayesinde, iki saniye içinde tespit edilecek. Kaçak yayın metaversede tarih olacak.İSTANBUL (İGFA) - Kaçak maç izleyenleri üzecek haberi Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas verdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Av. Abide Gülel ve Prof. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan “Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programında ders veren Alphan Manas, kaçak maç yayınlarının nasıl engelleneceği konusunda şu bilgileri verdi:

KORSAN TAKİP SİSTEMİ

Futbol Federasyonu'nun bundan sonra yapılacak ihalede sundukları korsan takip sistemini kullanacağını belirten Manas, "Biz korsanı iki saniye içinde yakalıyoruz. Yayını buradan aldı, kodu çözdü, IP Tv’ye aktardı, IP Tv’den kendi networküne gömdü, kendi networkünden Twitter’a aktardı filan hiç bunların önemi yok, biz iki saniyede yakalıyoruz. Çünkü bütün çıkışı blok zinzir (Blockchain) üzerinden yapıyoruz. Bu uygulama futbol takımlarını memnun edecek. Bunu watermark ile yapıyoruz ama bundan sonra NFT’ye çevireceğiz. Bu sene Digiturk 130 milyon dollar ödemişti. Korsanı engellediğiniz anda bu rakam 400 milyon dolara çıkacak" diye konuştu.

Manas, NFT sayesinde televizyonlarda yayınlanan reklamların kaç defa oynatıldığını da tespit edeceklerini kaydederek, bu rakamların televizyonların beyanına dayalı olduğunu ancak beyana gerek olmadan da blok zincir ile bunu kendilerinin de tespit edebileceklerini söyledi.