İzmir’de TEKNOFEST için başvurular başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST 2024, Adana’da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl İzmir’de rekor bir katılım ile 1 milyon beş yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST 2024 için tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de başvurular başladı. Gençlerin inovatif düşünce ve buluşlarına ev sahipliği yapacak olan TEKNOFEST 2024, büyük bir heyecanla bekleniyor.

‘TEKNOFEST ile Gelecek Sensin’ sloganıyla kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında toplam 9 kez gerçekleştirilen ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festival, teknoloji tutkunlarına dopdolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü seviyedeki tüm gençlerin, mezunların ve profesyonellerin katılabileceği 46 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Elemeyi geçen takımlara 55 milyon TL'den fazla malzeme temini ile ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak olan festivalde, dereceye giren takımlara 30 milyon TL'den fazla para ödülü verilecek.

‘TEKNOFEST ÜLKEMİZİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRECEK’

Gençlerin yarının dünyasında çığır açacak gelişmelerin öncüsü olacağını kaydeden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ‘Teknolojik gelişmelerin ışık hızında mesafe kat ettiği bu dönemde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine durmaksızın, emin adımlarla ilerlerken gücümüzü ve ilhamımızı aziz milletimizin en kıymetli hazinesi olan evlatlarımızın gayretinden ve potansiyelinden alıyoruz. TEKNOFEST ile bugüne kadar elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler ışığında geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için ülkemizi bir teknoloji üssü haline getireceğiz. İzmir'den başvuru sayısının artması da bizler için çok kıymetli. ‘ ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2024’TE 46 ANA KATEGORİ 117 ALT KATEGORİ OLACAK

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışması olan TEKNOFEST yarışmaları, bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024’te Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji, İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 46 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistem Teknolojileri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise ilk defa başvuruya açılacak.

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan tek festival TEKNOFEST 2024 için başvuru bilgilerine www.teknofest.org sitesinden ulaşılabilecek. Yarışmalara başvurular, 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.