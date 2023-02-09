İYİ Gençlik'ten 'Afet Destek' sitesi

İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan deprem bölgesindeki ulaşımı ve bilgi akışını kolaylaştıracak proje vatandaşların kullanımına sunuldu.ANKARA (İGFA) - İYİ Gençlik tarafından geliştirilen projeyle Türkiye genelindeki geçici barınma, gıda dağıtımı ve toplanma alanları gibi önemli konumlar oluşturulan web sitesi üzerinden paylaşılmaya başlandı.

Geliştirilen proje ile tüm Türkiye genelindeki geçici barınma yerleri, gıda dağıtım yerleri, toplanma alanları ve yardım toplama alanları gibi önemli konumlara https://www.afetdestek.com/ web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar ilgili adres üzerindeki yönlendirmeleri takip ederek ihtiyaçlarla ilgili bilgi alabiliyor.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Teknoloji ve Girişimcilik Sorumlusu Fırat Özsayın, afet bölgesindeki vatandaşlar için sağlıklı iletişim kanalları oluşturmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen bölgelerdeki ulaşımın ve bilgi akışının ivedilikle kolaylaştırılması gerekiyor. Bu kapsamda, İYİ Gençlik ekibiyle bir proje geliştirerek Türkiye genelindeki gıda temini, barınma ve toplanma alanları gibi önemli konumları bir web sitesi üzerinde topladık. Vatandaşlarımızın ilgili web sitesindeki yönlendirmeleri takip ederek, ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarını hedefliyoruz. Saniyelerin önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.