İTÜ ZES güneş arabası Bursa sokaklarında

İTÜ Güneş Arabası Ekibi, doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek için başlattığı Türkiye turuna Bursa’dan görkemli bir şekilde başladı.BURSA (İGFA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) iş birliğinde güneş enerjisiyle çalışan ‘ARIBA ZES X’ ile bin 300 kilometrelik Türkiye turuna Bursa’dan başlayan ekip, 18-19 Eylül’de Belçika’da düzenlenecek European Solar Challenge organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek.

ESKORT EŞLİĞİNDE FSM’DE TUR ATTILAR

Bursa’daki İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarını tek bir çatı altında buluşturan Bursa İTÜDER, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla ‘ARIBA ZES X’ ekibi, bin 300 kilometrelik Türkiye turu için İTÜDER Bursa Şubesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Bursa’ya geldi. Bugüne kadar üretilmiş en iyi güneş arabası olarak nitelendirilen ‘ARIBA X' ile Belçika’daki yarışlar öncesinde ekip, araçla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda polis eskortu eşliğinde tur attı. Operasyon, mühendislik ve iş geliştirme olmak üzere 3 takım ve 55 kişiden oluşan İTÜ ZES Güneş Arabası ekibinin aracı, sürücüler ve yayaların ilgi odağı haline geldi.

TEK BATARYAYLA 400 KİLOMETRE YOL

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay, “İçten yanmalı motorlu araçların yerine güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoru olan hafif bir araç geliştirerek ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Şimdiye kadar güneş enerjisiyle çalışan 10 araç yaptık. Bu aracımız yaklaşık 160 kilo. Temel gayemiz, yol standartlarında araçlar üretmek. Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz” dedi.

Bursa İTÜDER Başkanı Hasan Tuğcu ise “İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin doğaya duyarlı projelerinin takdir topladığını belirterek, 2023’te eğitim hayatında 250 yılı geride bırakacak olan İTÜ’nün bilime ve gelecek nesillere sağladığı katkıları desteklediklerini söyledi.

Sürüş sonrası İTÜ Evi’nde, Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu’nun ev sahipliğinde; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Servet Büyükpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fettah Bilaloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Haldun Duman, İbrahim Şirin ve Melike Erdoğan, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Feryal Biçkici, Bursa İTÜDER üyeleri Yavuz Erşat Kabukçu, Remzi Sütçü ile Bursa İTÜDER Öğrenci Temsilcisi Elif İnce’nin de katılımıyla İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi, yemek ve kokteyl programında da İTÜ’lüler ile bir araya geldi.