İstanbul Üsküdar Belediyesi metaverse'de satın alındı!

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ni metaverse olarak satın alan genç kız, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Üsküdar Belediyesi metaverse’e taşındı.

Kütüphaneleri, kültür- sanat ve spor merkezleriyle gençlerin yaşam alanı haline dönüşen Üsküdar Belediyesi’nin binası Dilara Kaplan adlı bir genç tarafından metaverse’de satın alındı.

Satın alma haberini öğrenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından esprili bir çağrıda bulunarak, ‘’Üsküdar Belediyesi’ni metaverse’de satın alan arkadaş; eğer bu tweeti okuyorsan yarın öğleden sonra gel bekliyorum :) ’’ dedi.

Hilmi Türkmen’in Twitter’da yaptığı bu esprili paylaşım üzerine, metaverse evrenindeki Üsküdar Belediyesi dijital tapularında birini alan Dilara Kaplan, belediye binasında Başkan ile buluştu.

Türkiye’nin birçok kamu ve özel kurumunun, metaverse’te kendi evrenini tasarlayan firmalar tarafından insanlara sunulduğunu söyleyen Dilara Kaplan, tapuların maddi değerinin olmadığını, kurumla işbirliği yapılarak verilecek dijital hizmetlerle anlam kazanacağını ifade etti. Dilara Kaplan, bu anlamda Üsküdar Belediyesi gibi birçok yenilikçi konuda gençlerle işbirliği yapan bir kurumun, bu konuda da lider rol üstlenmesini, gençlere değer vermesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.