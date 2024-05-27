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İnovatif silah kuleleri ile savunma sanayide yeni hamle

Sarsılmaz bünyesine kattığı, Best Savunma teknojileri ile inovatif silah kuleleri üretmeye hazırlanıyor

TEKNOLOJİ 27.05.2024, 11:09
İnovatif silah kuleleri ile savunma sanayide yeni hamle

Sarsılmaz bünyesine kattığı, Best Savunma teknojileri ile inovatif silah kuleleri üretmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Savunma sanayinin geleceğini “robotik silah sistemlerinde” gören Sarsılmaz, “savunma sanayine odaklanan bir teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir yol daha kaydetti.

Sarsılmaz, Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup’u bünyesine kattı.

Sarsılmaz, “Best Defence” markası altında kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20 MM, 25 MM ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan kumandalı “Silah Kuleleri ”ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefledi.

Best Defence envanterinde yer alan ve artık Sarsılmaz ile Best Savunma Teknolojileri A.Ş. altında üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, dünyada geçerli tüm kalibrelerdeki silahlara uyumlu olan standart olarak lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içerirken, otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar da sunuyor.

Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor.  Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.

“SARSILMAZ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

Sarsılmaz'ın savunma sanayi odaklı bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve Best Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalın, dünyada savunma sanayi alanındaki paradigmalar hızla değiştiğini belirterek, "Sarsılmaz olarak bu süreçte ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara cevap vermek istiyoruz. Farklı ölçeklerde ve kalibrelerde robotik silah sistemlerinin geliştirilmesi stratejik olarak odaklandığımız alanlardan biriydi. Sarsılmazın Sarbot ile başlayan robotik silahlar alanındaki yatırımları bu anlaşmayla birlikte genişleyerek devam ediyor. Best Grup'un silah kuleleri birimini bünyemize katarak, Sarsılmaz'ın kara ve deniz unsurlarına monte edilebilen 7.62, 12.7, 20 MM, 25 MM ve 30 MM yüksek teknolojili, tamamen özgün silah sistemlerini silah kulelerine entegre etmeyi hedefledik. Bu sayede paydaşlarımıza, Sarsılmaz silahları entegre edilmiş silah kulelerine tek bir kanaldan ulaşma imkânı sağlayacağız. Best Defence'in sahip olduğu silah kuleleri, Sarsılmaz'ın silahları ile birlikte ilk kez Efes 2024 tatbikatında sergilenmeye başlandı. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

İleri güvenlik, savunma ve havacılık sanayinde geliştirdikleri fonksiyonel çözümlerle kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını belirten Best Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday ise Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetlerini saha tecrübemizle birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda yüksek teknolojili ürün ve çözümler geliştirdiklerini söyledi. Buğday, sektördeki yerlileşme oranını artırma hedefinden sapmadan, tüm dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek kalitede üretim yapacağını kaydetti. 

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