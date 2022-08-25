İnovatif kulaklıktan ilk detaylar paylaşıldı

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR’un IFA’da tanıtacağı kulaklıktan ilk görüntüler geldi.İSTANBUL (İGFA) - HONOR, Berlin’de 2 Eylül'de düzenlenecek IFA 2022 fuarında yeni akıllı telefon modellerine ek olarak, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği inovatif kulaklığını da tanıtmaya hazırlanıyor.

Global pazarlarda piyasaya çıkarmayı planladığı ürünleri ilk kez kullanıcılarla buluşturacak olan marka, aynı zamanda HONOR’un Ar-Ge merkezinin geliştirdiği yeni kulaklığını da meraklılara sunacak.

Yeni kulaklığın test aşamasındaki fotoğraflarını yayınladı. Şirket, kulaklıkla ilgili tüm detayları IFA lansmanında paylaşacak.

Dünya genelinde Çin, Fransa, Japonya’da toplamda 4 tane araştırma merkezi bulunan HONOR'un çalışan sayısını bu yıl sonuna kadar 14 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor.