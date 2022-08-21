İki ayda 6 milyon tarot kartı yorumlandı

Süper eğlence uygulaması Kaave’nin yepyeni eğlencesi tarot ve Esmeralda karakteri, keyifli anlar yaşattı. Kaave’nin kullanıcılarıyla haziran ayında buluşan tarot kartlarının aylık yorumlanma adedi çok kısa sürede 4 milyona yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Yenilikleriyle öne çıkan ve son olarak uygulamasına tarot kartlarını ve Esmeralda karakterini dahil eden Kaave, kullanıcılarına özel tasarlanan destesiyle 6 milyon tarot kartı yorumlayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Aylık 5,5 milyon aktif kullanıcının keyiflerine keyif katan uygulama, günlük 150 bin tarot kartı yorumluyor.

32 farklı ülkede, çeşitli kategorilerde ilk 10 uygulama arasında yer alarak sektöründe öne çıkan Kaave’nin kurucusu Selin Sağol Sade, yeni tarot kartlarına olan ilgiden memnun olduklarını dile getirerek “Mobil uygulamamız her yeni gün daha da zengin bir içerikle Kaave severlerin karşısına çıkıyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede 6 dilde en çok tercih edilen mobil uygulamamızın yenilikleri arasında başka hiçbir yerde bulunmayan, özel tasarım tarot kartları ve Esmeralda karakterimiz bulunuyor. Bu yeniliğimizle kullanıcılarımızı buluşturduğumuz hazirandan bu yana kısa sürede günlük kullanım oranımızı yüzde 100 yükselttik ve uygulamamız 6 milyon tarot kartı yorumladı” ifadelerini kullandı.