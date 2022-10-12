İçerik Dağıtım Ağı alanında GSM operatörü iş birliği

Vodafone Türkiye, İçerik Dağıtım Ağı (CDN) alanında Qwilt ve Cisco ile işbirliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye, İçerik Dağıtım Ağı (Content Delivery Network) teknolojisinde Qwilt ve Cisco şirketleriyle işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle sunulan İçerik Dağıtım Ağı hizmetini tercih eden içerik üreticileri, Türkiye’de milyonlarca canlı yayın, sosyal medya ve streaming platformu abonesine daha iyi deneyim yaşatacak.

Bu hizmet sayesinde son kullanıcılara düşük web sitesi gecikmesi, daha hızlı indirme ve daha kesintisiz canlı video deneyimi sağlanarak yeni bir internet deneyimi sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, sunulan hizmetlerdeki deneyim kalitesinin kendileri için her zaman öncelikli konu olduğunu belirterek, "Canlı yayın ve video hizmetlerine olan talep arttıkça, en kaliteli deneyimi sunmak için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla ülkemize hizmet veren içerik üreticileriyle düzenli işbirliği yapıyoruz. Cisco ve Qwilt ile yaptığımız ortaklık bize servis sağlayıcı ağlarından içerik teslimini sağlamanın yeni bir yolunu sunuyor. Müşterilerimizin iyi bir streaming kalitesi almalarını sağlarken, daha ölçeklenebilir bir içerik dağıtım altyapısına erişmemizi sağlıyor" diye konuştu.