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İBBTECH ilk uluslararası ödüllerini aldı

TEKNOLOJİ 14.12.2023, 18:30
İBBTECH ilk uluslararası ödüllerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Teknoloji Takımı İBBTech ilk kez katıldığı uluslararası yarışmalardan ödülle döndü. İBBTech öğrencileri, yaptıkları robotlarla, iki farklı yarışmada Estonya’da 21 takım arasından ikinci olurken, Romanya’da 19 ülke arasından üçüncü oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), teknoloji ve yazılım konusunda gençleri desteklemeye devam ediyor. İBB’nin teknoloji atölyelerindeki temel eğitimlerinin ardından İBBTech’e seçilen ve ileri düzey eğitimlere devam eden öğrenciler 2023 yılında katıldıkları ulusal yarışmalarda ilk derecelerini elde etmişti. Bu yıl da ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmalarda İBB’yi temsil eden öğrenciler, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandı.

ESTONYA’DA DÜNYA İKİNCİSİ

İBBTech’in katıldığı uluslararası arenadaki yarışma  Robotex İnternational oldu. İBB’nin teknoloji takımı Estonya’nın başkenti Tallin’de 12 kategoride düzenlenen yarışmaya Burak Yürük ve Şükrücan Özdemir’in mentorluğunda Kızların İtfaiyeciliği (Starship Girls Firefighting) dalında katıldı. Etkinlikte takımı temsilen Sinem Ünlü, Simay Avcı, Asel Öztürk, Evin Elif Er ve Melike Büşra Yazıcı yarışmacı olarak yer aldı. Uzun süren hazırlıkların ardından tasarımı, yazılımı ve montajını kendileri yaptıkları robotla yarışan İBBTech öğrencileri yarışma alanına yerleştirilen mumların yerlerini bulma ve belirli bir süre içinde söndürme görevlerini gerçekleştirdi.  21 takıma karşı mücadele eden ekip üyeleri dünya ikincisi olarak yarışı tamamladı.

İBBTech’in yer alacağı bir sonraki yarışma ise Mart 2024’de yapılacak olan ve yeni takım üyelerinin katılacağı First Robotics Competition olacak.

BÜKREŞ’TE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Cemal Kamacı Teknoloji Atölyesinde çalışmalarını sürdüren İBBTech öğrencileri, Bükreş Politeknik Üniversitesi tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen uluslararası ‘Robochallenge’ robotik yarışmasına katıldı. 15 kategoride düzenlenen yarışmada İBBTech öğrencileri, yazılımı ve montajını kendileri yaptıkları insansı robot kategorisinde yarıştı. Üç gün süren yarışmanın sonunda İBBTech dünya üçüncülüğü derecesi ve bronz madalya alarak İstanbul’a döndü.

Organizasyona bu yıl 19 ülkenin öğrencileri katıldı. İBBTech öğrencileri; Arjantin, Azerbaycan, Bulgaristan, Brazilya, Kolombiya, Ekvador, İspanya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Litfanya, Letonya, Meksika, Peru, Polonya, Paraguay, Romanya ve Tayland’dan gelen öğrencilere karşı yarıştı. Kasım ayında Bükreş’te organize edilen etkinlikte İBBTech takımı Ahmet Gündüz’ün mentorluğunda ve takım üyesi Sinem Ünlü’nün kaptanlığında Ömerberk Ergin, Yusuf İhsan Esen, Efe Kuzey Örün, Mert Batu Dirik, Kıvanç Eren Güney, Kerem Alper Batal’dan oluşan ekiple yarışmada yer aldı.

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