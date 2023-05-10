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Hedef daha donanımlı gençler

TEKNOLOJİ 10.05.2023, 08:02
Hedef daha donanımlı gençler

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gençleri daha donanımlı hale getirerek genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürüttüğü “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen hibe programı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında, gençleri daha donanımlı hale getirerek genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürütücüsü olduğu “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinatörlüğünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi, Denizli İş Kurumu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TEKNOKENT) ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Proje ile 3 aylık eğitim planlandı

Nitelikli Genç, Güçlü Denizli Proje Koordinatörü Bilge Naz Sak, günümüz şartlarının artık dijitalleşmeyi, doğrudan hayata etki eder hale getirdiğini belirterek, “Özellikle geçen yıl yaşanan pandeminin ardından dijitalleşme ve teknoloji, hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu gelişmeler yaşam alışkanlıklarımızı ciddi anlamda değiştirdi ve şekillendirdi” dedi. Geleceğe kendini daha iyi hazırlayan gençler yetiştirmek adına Nitelikli Genç, Güçlü Denizli projesini hazırladıklarını kaydeden Sak, program ile çeşitli yazılım dillerinde 3 aylık bir eğitim planladıklarını belirterek projenin detaylarını paylaştı. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise, çok güzel bir projenin tanıtım toplantısında olduklarını belirterek, programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edildiğini, GEKA tarafından ise yürütüldüğünü kaydederek SOGEP’i anlattı.

Gelecek gençlerde

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da, bir ülkenin geleceğinin gençlerin hayali kadar olduğunu belirterek, “Biz gençlerimizin hayallerinin çok büyük olmasını diliyoruz. Bu nedenle buradayız. Projenin hayata geçmesinde, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, her şeyin başının eğitim olduğunu belirterek, “Bunu da gerçekleştirirken dünün değil geleceğin mesajları ve kodları ile yapmalıyız. Öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri ile donanmış şekilde hayata hazırlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Denizli'de gençleri dünyadaki gençlerle entegre olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, projenin yaklaşık 1 yıldır hazırlığının yapıldığını belirterek, Nitelikli Genç, Güçlü Denizli ile kentteki gençleri daha nitelikli hale getirip güçlü kılmak istediklerini söyledi. Hedeflerinin Denizlili gençleri daha donanımlı hale getirmek olduğunu vurgulayan Değirmenci, “Artık dünya küçüldü. Bugün elektronik ortamda dünyada hangi ticaret yapılıyor, teknolojik gelişmeler hangi aşamaya gelmiş bunları çok kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Tabii pandemi, bu süreci daha da hızlandırdı. Artık alışverişten tutun eğitime kadar gündelik hayatımızın akışı değişti” dedi. Proje ile aynı zamanda Denizli'deki gençleri dünyadaki gençlerle entegre etmeyi arzu ettiklerini belirten Değirmenci, “Denizli'deki gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa bu konu başlıklarında eğitim vermemiz artık çok kolay. İnşallah gençlerimizi daha donanımlı hale getirip genç işsizliği azaltmak, mesleki yeterliklerini artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Bizim gayemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine gençlerimizin daha hızlı ulaşması” diyerek projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyesini incelediler

Konuşmanın ardından Değirmenci ve beraberindekiler proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyesinde incelemede bulundu. Yazılım laboratuvarında C# ve Unity, .Net MVC ve Entity Framework ile web uygulamaları geliştirme, PHP ve MySQL ile web uygulamaları geliştirme, React Native ile mobile uygulama geliştirme; mekatronik atölyesinde ise ardunio, temel elektronik dersleri, elektronik kart ve 3D tasarım dersleri gibi başlıklarda eğitimlerin eş zamanlı olarak verileceği kaydedildi.

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