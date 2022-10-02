Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
HBO Max Türkiye için RTÜK'ten onay çıktı
TEKNOLOJİ 02.10.2022, 11:34
RTÜK, internet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusunu onayladı.İSTANBUL (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirtti.
Şahin, paylaşımında, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1576287534744641536
25
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|17
|4. Trabzonspor
|8
|16
|5. Beşiktaş
|7
|14
|6. Konyaspor
|7
|14
|7. Fenerbahçe
|6
|13
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
|7
|12
|4. Bodrumspor
|7
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|11
|6. Boluspor
|5
|10
|7. Bandırmaspor
|5
|10
|8. Rizespor
|6
|9
|9. Samsunspor
|6
|9
|10. Manisa FK
|5
|8
|11. Tuzlaspor
|6
|8
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|6
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Sevilla
|7
|5
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü