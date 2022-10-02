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HBO Max Türkiye için RTÜK'ten onay çıktı

TEKNOLOJİ 02.10.2022, 11:34
HBO Max Türkiye için RTÜK'ten onay çıktı

RTÜK, internet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusunu onayladı.İSTANBUL (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Şahin, paylaşımında, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1576287534744641536

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