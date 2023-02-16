Hatay’da kesintisiz iletişim

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, deprem sonrası Hatay’da devam eden çalışmalara destek olmak amacıyla sürekli güç kaynağı sağlayan bir iletişim ve haberleşme merkezi kurarak depremzedelerin ve yardım ekiplerinin acil durumlarda bağlantısının kopmamasını sağladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, deprem bölgesi Hatay’daki çalışmalara iletişim ve haberleşme desteği sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay’da depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak arama kurtarma, mobil mutfak, haberleşme ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlarken; Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ekipleri de bölgede sağladığı 3 bin 700 adet powebank ve 2 jeneratörle baz istasyonu kurdu. Kapsül, bu sayede bölgede elektrik ve güç kaynağına ulaşmanın imkansız olduğu anlarda yardım ekiplerine kesintisiz iletişim ve haberleşme imkânı sağladı.

Her dakikanın önemli olduğu depremzedeler için itfaiye, polis, asker ve arama kurtarma ekiplerine sağlanan sürekli güç kaynağı sayesinde; tepe lambası, telsiz, telefon, el feneri gibi ekipmanların şarj edilmeleri ve bu sayede depremzedeleri kurtarma hususunda zaman kazanımına imkan verildi. İletişim merkezinde ayrıca depremzedelerin irtibat ve iletişimlerine ulaşılması için çalışmalar yürütüldü.

Kapsül Teknoloji Platformu üyesi gençler deprem bölgesine erzak ve kıyafet yardımında da bulundu.