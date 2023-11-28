Google milyonlarca hesabı silecek!

Google, güvenlik riskini artırdığı gerekçesiyle, 2 yıl ve daha uzun süredir kullanılmayan kişisel hesapları silecek. Gmail hesapları ve bağlı Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikler de tamamen silinecek.İSTANBUL (İGFA) - Google, güvenlik gerekçeleriyle aldığı kararı uygulamak için artık gün sayıyor.

Teknoloji devi, dolandırıcıların kullanıcı verilere erişmesini caydırmak amacıyla etkin olmayan hesapları sileceğini açıklamıştı.

Son iki yılda kullanılmayan Gmail hesapları, bağlı Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikle birlikte cuma gününden itibaren büyük temizliğe başlayacağı duyuruldu.

"BİR HESAP UZUN SÜRE KULLANILMADIYSA TEHLİYE GİRME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK"

Hatırlanacağı gibi Google, Mayıs ayında kullanıcıların bilgilerini olası dolandırıcılardan korumanın yolları üzerinde çalıştığını söyleyerek güvenlik politikalarını güncellemişti.

Google’ın politika güncellemesinde şu ifadeler yer alıyordu: “Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.”

GOOGLE HANGİ HESAPLARI SİLECEK?

Google yöneticisi Ruth Kricheli, bu ayın başlarında da bu değişikliğin kullanıcıların spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korunması için gerekli olduğunu söyledi: “Bu hesaplar genellikle savunmasız ve bir hesap ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından istenmeyen ve hatta spam gibi kötü niyetli içeriğe kadar her türlü amaçla kullanılabilir.” diyen Kricheli'nin açıklamasına göre, sadece kişisel hesapların bu güncellemeden etkileneceği okul veya iş hesapları gibi kişisel olmayan Google hesaplarının silinmeyeceğini vurguladı.

GOOGLE HESABIMIN SİLİNMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Milyonlarca kullanıcı, "Google tarafından hesabımın silinmemesi için ne yapmalıyım" sorusuna cevap arıyor. İşte Google hesabınızın silinmemesi için yapmanız gerekenler...

Kullanıcılar hesaplarına erişimi kaybetmek istemiyorsa öncelikle Gmail hesabıyla bir uygulamaya giriş yapmalı. Eğer şifrenizi unuttuysanız 'şifremi unuttum' seçeneği üzerinden gereken adımları yerine getirin ve hesabınızda yeni bir şifre oluşturun.

Google / Gmail hesabınızın silinmemesi için şu yöntemlerden en az birini mutlaka uygulayın:

• Gmail üzerinden e-posta okuyun ya da gönderin,

• Google Drive'ı kullanın,

• Gmail hesabınızla YouTube'a girin ve video izleyin,

• Google hesabınızla bağlanarak Google Play Store'da uygulama ya da oyun indirin,

• Gmail hesabınıza bağlı şekilde Google Search (Arama) kullanın,

• Üçüncü taraf bir sitede "Google ile Oturum Aç" seçeneğini kullanın.