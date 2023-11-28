Son Dakika

Google milyonlarca hesabı silecek!

TEKNOLOJİ 28.11.2023, 18:56
Google milyonlarca hesabı silecek!

Google, güvenlik riskini artırdığı gerekçesiyle, 2 yıl ve daha uzun süredir kullanılmayan kişisel hesapları silecek. Gmail hesapları ve bağlı Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikler de tamamen silinecek.İSTANBUL (İGFA) - Google, güvenlik gerekçeleriyle aldığı kararı uygulamak için artık gün sayıyor.

Teknoloji devi, dolandırıcıların kullanıcı verilere erişmesini caydırmak amacıyla etkin olmayan hesapları sileceğini açıklamıştı.

Son iki yılda kullanılmayan Gmail hesapları, bağlı Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikle birlikte cuma gününden itibaren büyük temizliğe başlayacağı duyuruldu.

"BİR HESAP UZUN SÜRE KULLANILMADIYSA TEHLİYE GİRME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK"

Hatırlanacağı gibi Google, Mayıs ayında kullanıcıların bilgilerini olası dolandırıcılardan korumanın yolları üzerinde çalıştığını söyleyerek güvenlik politikalarını güncellemişti.

Google’ın politika güncellemesinde şu ifadeler yer alıyordu: “Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.”

GOOGLE HANGİ HESAPLARI SİLECEK?

Google yöneticisi Ruth Kricheli, bu ayın başlarında da bu değişikliğin kullanıcıların spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korunması için gerekli olduğunu söyledi: “Bu hesaplar genellikle savunmasız ve bir hesap ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından istenmeyen ve hatta spam gibi kötü niyetli içeriğe kadar her türlü amaçla kullanılabilir.” diyen Kricheli'nin açıklamasına göre, sadece kişisel hesapların bu güncellemeden etkileneceği okul veya iş hesapları gibi kişisel olmayan Google hesaplarının silinmeyeceğini vurguladı.

GOOGLE HESABIMIN SİLİNMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Milyonlarca kullanıcı, "Google tarafından hesabımın silinmemesi için ne yapmalıyım" sorusuna cevap arıyor. İşte Google hesabınızın silinmemesi için yapmanız gerekenler...

Kullanıcılar hesaplarına erişimi kaybetmek istemiyorsa öncelikle Gmail hesabıyla bir uygulamaya giriş yapmalı. Eğer şifrenizi unuttuysanız 'şifremi unuttum' seçeneği üzerinden gereken adımları yerine getirin ve hesabınızda yeni bir şifre oluşturun.

Google / Gmail hesabınızın silinmemesi için şu yöntemlerden en az birini mutlaka uygulayın:

•    Gmail üzerinden e-posta okuyun ya da gönderin,

•    Google Drive'ı kullanın,

•    Gmail hesabınızla YouTube'a girin ve video izleyin,

•    Google hesabınızla bağlanarak Google Play Store'da uygulama ya da oyun indirin,

•    Gmail hesabınıza bağlı şekilde Google Search (Arama) kullanın,

•    Üçüncü taraf bir sitede "Google ile Oturum Aç" seçeneğini kullanın.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3