Google'dan Japonya ile işbirliği

Google, Tokyo'da ilk Asya-Pasifik siber güvenlik üssünü kurdu.JAPONYA (İGFA) - Tokyo'da Asya-Pasifik bölgesindeki ilk siber güvenlik üssü kuruldu. Kaynaklara göre, bölgedeki şirketlerden bilgisayar mühendisleri siber karşı önlemleri incelemek üzere üsse davet edilecek. Google, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliği artırma çabasının bir parçası olarak Tokyo'da bir siber güvenlik araştırma merkezi açtı. Merkezin siber güvenlik politikası tartışmalarını geliştirmeye, eğitim girişimlerine öncülük etmeye, kaynak geliştirmeye ve Japon kurumlarıyla araştırmaları desteklemeye odaklanacağını söyledi. Şirketin Tokyo'nun Roppongi bölgesindeki ofisinde yer alan merkez, 13 ülkeyi kapsayan bir Asya-Pasifik merkezi olarak hizmet verecek.

