Google'da bu yıl dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Şirket 2022'de dünyada en çok "Wordle" oyununun, Türkiye'de ise "Dolar/TL"nin arandığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA)- New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen Worlde oyunu bu yıl Google'da en çok aranan kelime oldu.

2021yılından itibaren bilinen oyun Şubat 2022'de Amerikan New York Times gazetesi tarafından milyonlarca dolara satıldıktan sonra iyice popülerleşti. Arama listesinde Hindistan-İngiltere'nin ikinci, Hindistan-Güney Afrika'nın beşinci sırada olmasının nedeni ise 10 Kasım'da T20 Kriket Dünya Kupası'nda oynanan maçlar da yer aldı.

Ukrayna savaşı ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, bu yıl Google haber aramalarında ilk sırada yerini aldı.

Google'a göre dünyada 2022'de en çok arananlar şöyle sıralandı:

Wordle Hindistan-İngiltere Ukrayna Kraliçe Elizabeth Hindistan-Güney Afrika

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANANLAR

Google'a göre Türkiye'de 2022'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralandı.

Dolar/TL Bayram tatili kaç gün? ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) Bergen Kedi

Futbolcuların ağırlıklı olduğu, en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:

Icardi Ece Erkmen Şinasi Yüzbaşıoğlu Mertens Joao Pedro

Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi de şu şekilde sıralandı:

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