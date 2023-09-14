Girişimcilerin yüzde 96'sı internet erişimine sahip! Yapay zeka girişimleri artıyor

TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na ilişkin sonuçları açıkladı. Araştırmaya göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı yüzde 85,4 iken bu oran 2023 yılında yüzde 96 oldu. Yapay zeka kullanan girişimlerin sayıları da artış gösterirken, yapay zekayı kullanmamada en önemli neden maliyetlerin yüksekliği öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı.

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu.

Girişimlerin yüzde 92,4'ü 2023 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullanırken, çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerin yüzde 16,5'inin 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı görüldü.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 40,2'Sİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI KULLANDI

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında yüzde 40,2 oldu. Sosyal ağlar en fazla tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu

Facebook, Linkedln, Xing gibi sosyal ağlar, yüzde 89,1 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması olurken, bunu yüzde 75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify gibi multimedya paylaşım siteleri ve yüzde 33,6 ile Twitter gibi girişimin blogları veya mikro blogları izledi.

Web sitesi sahiplik oranının da ortaya çıktığı araştırma sonuçlarında; 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 51,2 iken bu oran 2023 yılında yüzde 55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

E-SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 18,2 OLDU

Girişimlerin 2022 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde18,2 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 31,8 oldu.

Ekonomik faaliyet grubuna göre e-satış yapan girişimlerin oranı, 2021, 2022

Bu arada Kurumsal Kaynak Planlaması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımları kullanımı da arttı.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 48,2 olurken, girişimlerin yüzde 5,5'i yapay zeka kullandığını belirtti

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı, 2022, 2023

Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla yüzde 48,4 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları görüldü. Bunu, yüzde 43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve %41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımı takip etti.

Yapay zekayı kullanmamada en önemli neden maliyetlerin yüksek olması oldu.