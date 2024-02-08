Gezeravcı'dan uzay fiziğine dair merakınızı giderecek video

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu öncesinde Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine çektiği videosunu paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından, Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çektiğini duyurarak, "Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek." ifadesi iliştirdi.

İşte o video:

Türkiye’nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. ????????‍????????Newton’un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı… pic.twitter.com/xCLEd5az9S— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 7, 2024