Gençlik projeleri Ankara'da göz doldurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlik projeleriyle Ankara’da göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı dijital gençlik merkezi DGM’in gençleri, festival kapsamında gerçekleştirilen; Valorant, LOL ve FIFA 22 oyunlarında Balıkesir’i temsil ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler” temasıyla düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de, Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor. Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde birçok gençlik projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standı, gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

TEKNOLOJİ MERAKLISI GENÇLERİN İLGİSİ BÜYÜK Festivalin ilk gününde “Mobil Dijital Gençlik ve Spor TIR’ı” projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Belediye Ödülü’ alan Başkan Yücel Yılmaz’ın projesi, Ankara’da Türkiye’nin her yerinden gelen teknoloji meraklısı gençlerin de dikkatinden kaçmıyor.

GENÇLERİN CAZİBESİNİ KAZANDI Espor oyunları ve VR gözlükle yapılan sanal gerçeklik turlarıyla gençlerin cazibesini kazanan Balıkesir standında, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı dijital gençlik merkezi olan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nin (DGM) tanıtımları da yapıldı. Festival kapsamında Pazar gününe kadar sürecek olan espor turnuvasına da katılacak olan DGM’in gençleri; 5’er kişi olarak Valorant ve LOL’de bir kişi de FIFA 22’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni temsil ediyor.