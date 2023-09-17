Geleceğini tasarlamak isteyen gençler Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nde buluşuyor. 18-29 yaş arası üniversiteli veya mezun gençlere 450 saatin üzerinde eğitim ve kariyer hızlandırma fırsatları sunan Oyun ve Uygulama Akademisi'nin üçüncü dönemi başlıyor.ANKARA (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen ve ilk duyurusu Teknofest 2021'de yapılan Oyun ve Uygulama Akademisi, dijital ekonominin büyümesine, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlama hedefiyle üçüncü dönemine 1 Aralık 2023'te başlıyor.

İlk iki yılında Türkiye'nin 81 şehrinden katılan toplamda 4 bin 500 bursiyere ulaşan Akademi'de, 590'dan fazla oyun ve uygulama geliştirildi. Akademi yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve çevrimiçi olarak 2 bin genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğuna başlamaları için ilham, bilgi ve geniş bir topluluğa katılma imkanı sunacak. Başvuru süreci, bu yıl 30 Ağustos'ta TEKNOFEST Ankara'da başlayacak ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek.

BURSİYERLERİN YÜZDE 50'Sİ KADIN ADAYLARDAN BELİRLENECEK

Akademi üçüncü yılında da yüzde 50'si kadın adaylardan belirlenecek olan 2 bin bursiyeriyle, yeni eğitim dönemine 1 Aralık'ta başlayacak. Bursiyerler, alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Sanatı (Game Art) gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişim imkanının yanı sıra Coursera'da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'na tam burslu dahil olabilecek. Ayrıca yazılımcılar için İngilizce; temel girişimcilik, hukuk, finans ve insan kaynakları eğitimlerinden oluşan teknoloji girişimciliği eğitimlerine ve kariyer hızlandırma etkinliklerine katılabilecek. Akademinin üçüncü yılında bursiyerler, var olan oyun ve uygulama geliştirme eğitimleriyle birlikte, temel düzeyde yapay zeka API'lerini kullanarak daha etkin kodlama becerileri kazanacakları atölyeler ve eğitimlere erişebilecek.

YURT DIŞI EKOSİSTEM ZİYARETİ VE ÖZEL GİRİŞİMCİLİK DESTEK ÖDÜLLERİ

Kariyer hızlandırma etkinlikleri ile teknoloji ve yazılım sektöründen isimlerle bir araya gelme fırsatı yakalayacak olan bursiyerler, Akademi boyunca geniş bir profesyonel ve girişimci ağına erişmenin yanı sıra sektörel ihtiyaçları, trendleri ve işe alım süreçlerini uzmanlardan öğrenecekler. Akademi sonunda tüm öğrendiklerini deneyimleyecekleri Mezuniyet Bootcamp'inde ise takımlar halinde oyun veya uygulama geliştiren bursiyerlerden jüri oylarıyla seçilen ilk üç takım, farklı bir girişimcilik ekosistemiyle tanışacağı yurt dışı ziyaretine katılmaya hak kazanacak. Ek olarak, Girişimcilik Vakfı'ndan mentorluk desteği ile T3 Girişim Merkezi'nin sağlayacağı uluslararası düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde stand açma hakkına da sahip olacaklar.

18-29 yaş arasında üniversite öğrencisi veya mezunu gençler, Akademi'ye 15 Ekim 2023 tarihine kadar https://oyunveuygulamaakademisi.com/ adresindeki “Hemen Başvur” linki üzerinden, üç adımdan oluşan başvuru sürecini tamamlayarak başvurabilir.