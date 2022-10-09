Gençler 'akıllı şehirler' için fikir üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi “Yarını Kodlayanlar” kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu” sonuçlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında 260 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi. “BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu” adıyla İstanbul Facebook İstasyon’da fiziksel olarak düzenlenen ve toplam 14 takım halinde 48 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, gençler yaşadıkları şehri daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek için Ardunio programlama platformu üzerinde projeler geliştirdi.

Hackathonda, Enes Demirezen, İslam Tutar, Muhammed Şerif Arpacıoğlu ve Deniz Tunç’tan oluşan “Atatürk Robotic” takımı birinci; Poyraz Öztok ve Murat Halim Kömürcü’den oluşan “Geleceğin Enerjisi” takımı ikinci; Şifagülsüm Koca ve Beyzagül Taşkın’dan oluşan “Wabi Sabi” takımı ise üçüncü oldu.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlatılan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Süel, eğitimlerin yanı sıra hackathon ve fikir maratonlarıyla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefle4diklerini belirterek, "Günümüzde sürdürülebilir şehir yaşamının önemi her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak, akıllı şehir uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Biz de ‘BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu’ adıyla düzenlediğimiz etkinlikte lise öğrencilerine doğayla uyumlu akıllı bir şehirde yaşamak için fikir üretme imkânı sunduk. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Hackathon birincisi “Atatürk Robotic” takımının projesinde, çöpe atılan atıklar geri dönüşüm için farklı alanlara ayrılıyor. Görü işleme teknolojisinin kullanıldığı projede, kutuya atılan çöplerin karşılığında kişiler “Garbage Coin” (Çöp Parası) adı verilen kriptoparadan kazanıyor. İkinci gelen “Geleceğin Enerjisi” takımının geliştirdiği proje, topraktaki mineral oranını anında tespit ederek uygun tarım yöntemlerini belirleyen bir akıllı robot içeriyor. Üçüncü takım “Wabi Sabi”nin projesi ise havadaki nemi yakalayan bir robottan oluşuyor. Güneş enerjisiyle çalışan robot, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymuyor.