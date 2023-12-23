Genç Yetenekler Festivali coşkusu başladı

Üç gün boyunca Denizli’de bilim, sanat ve teknolojinin konuşulacağı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Genç Yetenekler Festivali kapılarını açtı. “Çılgın Türk” lakabı taktığı ünlü isim Erbakan Malkoç’un konuk olduğu açılış programında konuşan Başkan Zolan, “Gençlik enerji demek; gençlik bizim geleceğimiz, hazinemiz” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle “Genç Dostu Şehir” ödülü unvanı bulunan Büyükşehir Belediyesi, üç gün boyunca Denizli’de bilim, sanat ve teknolojinin konuşulacağı Genç Yetenekler Festivali’nin açılış töreni yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, otomobil sektöründe çığır açan yenilikleriyle dünyanın “Çılgın Türk” lakabı taktığı ünlü isim Erbakan Malkoç, davetliler, gençler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. Gençlerin donanımlarını artırmak için gayret etmek gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Gençlerimizin önünü açmak adına en üst seviyede destek vermek gerekiyor. Genç yeteneklerimizin rol model olması adına burada yaptıkları projeleri sergilemelerine imkan sağlamanın yanında KOSGEB, İŞKUR gibi devletimizin imkanlarıyla tanışmaları, öğrenmelerini ve temas etmelerini sağlamayı arzu ettik” diye konuştu.

Bilim, sanat ve teknoloji dolu bir festival

Girişimcilik ile ilgili yol haritasında birçok uzmanın festivalde deneyimlerini paylaşacaklarını ve gençlerin merak edeceği soruları yanıtlayacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, “ Denizli’de Teknofest’e çok sayıda katılan ve dereceye giren gençlerimiz oldu. Burada stantlarımızda o gençlerimizi de göreceğiz. Bunun yanı sıra gençlerimizin, üniversitemizin, liselerde gençlerimizin bilim festivallerinde ortaya koyduğu yeni fikirler var. Genç Yetenekler Festivalimiz, bilimle, sanatla, teknolojiyle üç gün boyunca bunları yaşayacağız. Ülkemizin önemli değerlerini burada misafir edeceğiz. Söyleşiler, atölye çalışmaları olacak” dedi.

“Bizden daha başarılı olacaksınız”

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Gençler siz bizim geleceğimizsiniz. Hedefe attığımız oklarsınız. İnşallah bizden daha başarılı olacaksınız. Daha başarılı ve donanımlı olmanız için de hep beraber el ele vererek gayret göstereceğiz. Genç Yetenekler Festivalimiz gençliğimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza ve geleceğimize güzellikler, barış ve huzur getirsin” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan, konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Biz güçlü olursak, yeni şeyler ortaya koyabilirsek ancak ayakta kalabiliriz. Üreten, yapan olabilirsek, sizlerin çalışması ve üretmesiyle yeni icatlarınızla ülkemizi daha da güçlü hale getirip hem kendimize, bölgemize ve dünyamıza inşallah katkı sağlayalım. İnsanlığa, barışa hizmet edelim.”

Konuşmanın ardından Teknofest 2023’e Denizli’den katılarak derece alan takımlara paketleri verildi. Daha sonra Başkan Zolan ve beraberindekiler Muy Fırlatma Roketinden Nano Katkılı Biyopolimer Yangın Söndürücü Toplara, Gazi Robotikten Asayiş İHA'ya festivale katılan 95 takımın bilim, sanat ve teknoloji alanında yaptığı projeleri inceledi.