Genç yazılımcılar yetişiyor

Mardin büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi yaz aylarını dolu dolu geçirmek isteyen gençler için teknik eğitimlerden müzik eğitimlerine bilgisayar eğitimlerinden doğa ve kamp etkinliklerine gibi birçok kurs ile hizmet vermektedir.

MARDİN (İGFA) - Yazılım ve teknik bilgisayar eğitimlerini geniş çapta vermeye hazırlanan gençlik merkezinde bu kapsamda 5 kurs açılmıştır. Temel seviyeden başlayarak sektöre dayalı dinamik web siteleri geliştirmeyi hedefleyen “Web Yazılım Uzmanlığı Kursu”, nesneye yönelik uygulamalar bot geliştirme ve yapay zekanın temellerinin anlatılacağı “ Python Kursu”, bilgisayarın temel programları ve Office programlarının öğretildiği “Temel Bilgisayar Eğitimi”, bilgisayar bileşenlerinin, bilgisayar parçalarının uygulamalı olarak öğretildiği “donanım teknik servisleri eğitimi”, teknolojinin şuan da ve gelecekteki kullanım alanlarının konuşulduğu ve gelinebilecek seviyelerin tartışıldığı “Teknokolik Kursu” başvuruları başladı.

Robotik yazılım ve kodlama alanlarında mobil programlama, yapay zeka ve gömülü yazılım sistemleri eğitimlerinin uygulamalı olarak verileceği Bilişim İnovasyon Atölyesinin de yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Kurslar başvuruya açık olup son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Kurslara başvuru yapmak isteyen gençler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt işlemlerine başlayabilirler.