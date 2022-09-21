Facebook 'sosyal'de yerini kaptırmıyor!

Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk sırada yer aldı. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısının 2,91 milyar ile zirvede olduğu görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2022 yılının ilk yarısında dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 milyar olurken dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliğini yine elinde bulundurduğu görüldü.

Facebook’tan sonra sırasıyla en çok kullanılan sosyal medya platformları ise; Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar, Wechat 1,26 milyar ve Tiktok 1 milyar olarak kayıtlara geçti.

Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10’a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak saptandı.