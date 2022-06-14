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Facebook Kan Bağışı Aracı Türkiye'de kullanıma açıldı

TEKNOLOJİ 14.06.2022, 18:23
Facebook Kan Bağışı Aracı Türkiye'de kullanıma açıldı

İnsanların bulundukları bölgedeki kan bağış noktaları ve ekipleriyle ilgili bildirimler almalarını ve bağışçı olarak kaydolmalarını sağlayan “Facebook Kan Bağışı Aracı” resmi olarak Türkiye’de kullanıma sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -Meta ile Kızılay’ın iş birliği toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Çapa Kan Merkezi’nde yapılan toplantıya Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye ve çok sayıda davetli katıldı.

Meta tarafından 2017 yılında kullanıma sunulduğundan beri dünya çapında 145 milyondan fazla Facebook kullanıcısı tarafından tercih edilen Kan Bağış Aracı, Türk Kızılay’ın iş birliği ile artık Türkiye’de. Kan bağışı yapmak isteyenlerle kan merkezleri ve mobil araçları bir araya getiren uygulama kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.

Toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yapılan iş birliği hakkında bilgi verdi.

Kınık, ihtiyacı olan insanlarla bağışçıları bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, "Facebook ise farklı farklı insanları, grupları, şirketleri sanal olarak bir araya getiriyor. Meta’nın dünyanın birçok yerinde yürüttüğü kan bağışına destek çalışmasının Türkiye’de de uygulanacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu faaliyetlerimiz kan bankacılığı ve kan bağışının önemini toplumda yaygınlaştırmaya yarayacak. Aynı zamanda kan bankalarında ve kan bağış noktalarında erişimi kolaylaştıracak ve bu süreç içerisinde de ihtiyaç duyulan bölgelerde olağanüstü durumlarda kan bağışçılarımızın yönlendirilmesine fayda sağlayacak. Türkiye’nin 300 noktasında kan alıyoruz. Testlerini yapıyoruz ve 1500’e yakın hastaneye ulaştırıyoruz. Bu her gün gerçekleşen büyük bir lojistik operasyondur aynı zamanda” diye konuştu.

Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye ise, Meta olarak dünyanın farklı yerlerinde kan bulunamadığında kullanıcılarımızın ve kan bankalarının, değer verdikleri insanlar için kan bağışı istemek için Facebook'a yöneldiğini gördüklerine dikketi çekti.

"Dünyanın her yerinden insanlara ulaşabilen platformumuzu, gönüllü bağışlara ilham verecek ve insanların birbiriyle bağlantı kurabilecekleri bir yer haline getirerek insanların güvenli kan elde etmesine yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğimizi fark ettik" diyen Boakye, 2017'de kullanıma açılan bir kan bağışı özelliğini hayata geçirdiklerini bugün Türkiye’de de kullanıma sunulan bu özellik sayesinde, yerel kan bankalarını daha fazla insan ile tanıştırmak ve kan eksikliğinin azaltılmasına yardımcı olmak için önemli bir adımı atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

FACEBOOK KAN BAĞIŞI ARACI NASIL KULLANILACAK?

Facebook’un Kan Bağışı Aracı, insanların çevredeki kan bağış merkezlerinden kan bağışı çağrıları almak için kaydolmalarının ardından gönüllü kan bağışları arasına katılmalarını amaçlıyor.

18-65 yaş arasındaki Facebook kullanıcıları, platforma kaydolabilecek ve kan bağışı ile ilgili güncellemeleri almaya başlayabilecek.

Kullanıcıların kan bağışında bulunup bulunamayacağı yaş, sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenecek.

Kan Bağış Aracı kullanıcıları, yakınlarında kan bağışına ihtiyaç duyan kan bağış merkezleri hakkında bilgilendirilecek ve haber akışlarında karşılaşacakları bildirimler ile kan bağışı yapmaları konusunda teşvik edilecek. 

Kullanıcılar, uygulama sayesinde kan bağışı ile ilgili hatırlatmalar kurabilecek, aile ve arkadaşlarını kan bağışında bulunmaya davet edebilecek.

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