Eve süt siparişini buzdolabı online verecek!

Siemens'in Bursa'da ilk olan yaşayan mutfak ve deneyim alanlarının yer aldığı yeni mağazanın açılışına katılan BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, yakında Siemens buzdolaplarının artık evde biten süt siparişini online olarak kendinin vereceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Teknolojinin ankastre mutfak tasarımı ve beyaz eşyada geldiği son noktanın sergilendiği Siemens Karina Beyaz Eşya Mağazası, renkli bir davetle kapılarını İzmir Yolu üzerindeki Tuşpa Plaza’da Bursalılara açtı.



Açılış kurdelesini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, BSH Türkiye Ceo'su Gökhan Sığın, Siemens Türkiye Satış Direktörü Hakan Sultar ile bayi sahipleri Dinçer Cebeci ve Şenol Şen birlikte kestiği, Stüdio Line konseptinin ilk kez sergilendiği, Bursa'nın ilk ve tek yaşayan mutfak alanının bulunduğu İzmir Yolu üzerindeki mağazada; konuklar tamamı çalışır haldeki beyaz eşyaları deneyimleme imkanı buldu.

BEYAZ EŞYA TEKNOLOJİSİ ŞAŞIRTACAK!

Dinçer Cebeci ve Şenol Şen ortaklığında hizmete giren Siemens Karina Beyaz Eşya Mağazası'nın açılışına katılan BSH Türkiye Ceo'su Gökhan Sığın, burada gazetecilere yaptıı açıklamada teknolojinin evlerdeki yaşamı nasıl kolaylaştıracağına dair çarpıcı örnekler verdi.

Artık beyaz eşyaların online olarak çalıştığını hatırlatan Sığın, "Örneğin Siemens bir buzdolabı artık evdeki sütün azaldığını algılayıp online olarak yeni süt siparişi verebilecek. Yada evdeki fırına en sevdiğiniz şefin bir tarifini girdiğinize fırın yemeği o tarife göre otomatik olarak pişirebilecek. Yakın gelecek bizi şaşırtmaya devam edecek" dedi.