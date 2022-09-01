Ericsson'dan 5G radyo

9 radyonun yaptığı işi tek başına yapabilen yeni üç bant, üç sektör 5G radyosu geliştiren Ericsson, şebeke sürdürülebilirliğinde bir kez daha çıtayı yükseğe taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Ericsson yeni üç bant, üç sektör 5G radyo ile sürdürülebilirlikte çıtayı yükseltti.

Üç bant tek sektör radyolara kıyasla yüzde 40 oranında daha az enerji tüketen Radyo 6646’nun alüminyum gövde ağırlığını da yüzde 60 azaltarak, sahadaki ayak izini küçültüyor.

Telefonica Spain RAN Teknolojisi ve Destek Müdürü Vicente Abad, Ericsson’un yeni Radyo 6646 ürünü ekonomik ve sürdürülebilir olduğu gibi, 5G kapsama alanını maliyet yönünden çok uygun bir şekilde genişletmek için son derece kompakt ve esnek bir çözüm sunduklarını belirterek, "Ayak izi ve enerji tüketimi yönünden sunduğu avantajlarla 5G’nin gelişiminde büyük rol oynayacağını düşünüyor, İspanya’da ilk uygulamayı gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Enerji tüketiminde yüzde 40’lık bir azalma, yıllık bazda elektrikli bir otomobili 40 kez şarj etmeye eşdeğer bir enerji tasarrufu sağlamak anlamına geliyor. Dahası, yeni üç bant, üç sektör 5G radyonun ağırlığının yüzde 60 azaltılmış olması da CSP’lerin kurulum maliyetlerini, kule kiralarını ve karbon ayak izlerini en düşük seviyeye indirmelerine yardımcı olacak. Tek bant yapılarda ise sadece Radyo 6646, dokuz radyonun işini tek başına yerine getirecek.