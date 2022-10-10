Eğitimin geleceği bu fuarda şekillenecek

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle 25-27 Mayıs tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim profesyonellerinin en yeni öğrenme teknolojilerini, yeni nesil eğitim uygulamalarını ve her kademedeki sınıflara yönelik heyecan verici ürünleri bir arada bulabileceği, aynı zamanda eğitimin geleceği ile ilgili zengin içerikli konferansları ücretsiz takip edebileceği tek platform olan GESS Türkiye, 23 -25 Mayıs 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar’da düzenlenecek.

“Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediğimiz GESS Türkiye 2022, katılımcı ve ziyaretçi sayısında yüzde 120 büyüme başarısı gösterdi” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 2023 buluşmasına 140’dan fazla marka ve 2 bin 500’den fazla profesyonel ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Fuarın global ölçekli konferanslar ayağında ise onlarca ülkeden uzman konuşmacı, eğitime dair bilgi ve deneyimlerini aktaracak.