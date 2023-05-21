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Ebevyn kontrol yazılımlarında olması gerekenler

TEKNOLOJİ 21.05.2023, 17:00
Ebevyn kontrol yazılımlarında olması gerekenler

Çocuklar cihazlarında her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor. Uzmanlar, ebeveyn kontrol yazılımlarında dikkat edilmesi gerekenleri inceleyerek önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İnternet, pandemi döneminde gençler için bir can simidi oldu. Birçoğu derslerini öğrenmek, arkadaşlarıyla bağlantıda kalmak ve en sevdikleri site ve uygulamalarda zaman geçirmek için teknolojiyi kullandı.

Bu dönemde ebeveynler için ise en önemli nokta  tehlikelerin nerede olduğunu anlamak ve çocuklarının maruz kaldığı riskleri en aza indirmeye çalışmak oldu.

Siber güvenlik şirketi ESET, ebeveyn kontrol yazılımlarında dikkat edilmesi gerekenleri inceledi, önerilerini paylaştı.

Ebeveyn kontrol yazılımı çocuğunuzu sorumlu bir internet kullanıcısı haline getirecek sihirli bir değnek olmadığını vurgulayan sektör temsilcileri, "Gördüğünüz tehlikeler hakkında çocuklarınıza açık bir şekilde konuşun ve birlikte bazı temel kurallar belirleyin. Arada bir teknolojiye ara verin" önerisinde bulundu.

EBEVEYN KONTROL YAZILIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Uygulama kontrolleri yaşlarına uygun olmayan uygulamaları engellemenizi veya hangi uygulamalara ne kadar süreyle erişebileceklerini kontrol etmenizi sağlar. Günlük zaman sınırları, aşırı ekran süresini en aza indirmek için iyi bir fikirdir.

Uygulama ve web kullanım raporları, çocuğunuzun çevrimiçi ortamda nerede vakit geçirdiğini daha iyi anlamanıza ve gelecekte engellenmesi gerekebilecek siteleri ya da uygulamaları belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca yeni yüklenen uygulamaları da işaretlemelidir.

Güvenli tarama, önceden kategorize edilmiş yaşa uygun olmayan sitelere erişimi engellerken çocuğunuzun internette gezinmesine yardımcı olacaktır. Burada, çocuğunuzun belirli sitelere erişim talebinde bulunabilmesi ve sizin de bunu duruma göre değerlendirmeniz faydalı olur.

Konum belirleyici ve alan uyarıları, çocuğunuzun cihazlarının konumunu göstererek, size mesaj göndermeyi veya aramayı unutursa nerede olduklarına dair endişelerinizi gidermeye yardımcı olur. Bir diğer faydalı özellik de çocuğunuz bir bölgeye girdiğinde veya çıktığında cihazınıza gönderilen bildirimlerle fiziksel “bölgeler” oluşturma özelliğidir.

Kullanımı kolay bir portal bulmacanın son parçasıdır ve ürünü sürekli olarak kolayca kurmanıza, yönetmenize ve yapılandırmanıza olanak tanır.

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