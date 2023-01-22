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E-ticareti düşünenler... Bu haberi okumadan geçmeyin

TEKNOLOJİ 22.01.2023, 15:30
E-ticareti düşünenler... Bu haberi okumadan geçmeyin

E-ticaret sektörünün hacmi 2022’de, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 100 büyüyerek 700 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, birçok girişimci için sayısız fırsat barındırırken, işin tecrübelileri e-ticaret sektörüne adım atmayı planlayan girişimciler için 8 maddelik yol haritası hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, 2023 yılında da e-ticaret sektörüne adım atmayı planlayan girişimciler için 8 maddelik bir yol haritası hazırladı.

BİLDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

E-ticaret sektörüne yeni atılacak olanlar ‘ne çok satar’ mantığıyla araştırma yaparak hiç anlamadığı işlere girebiliyor. Bu sürdürülebilir bir iş modeli olmamakla birlikte kazançtan çok kayıplar da getirebilir. Ayrıca her kriz döneminin yeni fırsatlar barındırdığı da unutulmamalı. Globalde yaşanan resesyon birçok sektörü olumsuz etkiliyor fakat bu tür ortamlar girişimciler için bulunmaz ortamlardır. Girişimcilerin piyasalarda yaşanan zorlukları ve nelere ihtiyaç olduğunu araştırmalarını tavsiye ederim. Bu bakış açısından farklı iş ve iş modelleri çıkabilir.

SÜREKLİ BİLDİRİM GÖNDERMEYİN

Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri, cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmak olacaktır. Potansiyel müşterinin alışveriş yapacağı varsa da sizden rahatsız olduğu için asla alışveriş yapmayacaktır. Bir site kendi kayıtlı müşterisine bile ayda birkaç seferden faza mesaj veya e-posta atmamalıdır. Hatta müşteri sitenin mobil uygulamasını telefonuna indirmiş olsa bile, haftada bir iki defadan fazla bildirim göndermek itici olacak ve müşteriyi sizden soğutacaktır.

KAOTİK ARAYÜZ KULLANMAYIN

E-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up’lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır. Aynı şekilde sitenin çok yavaş olması, ödeme adımı dahil her kategoride uzun süre beklemek zorunda kalması da kullanıcıyı bezdirir. Siteye mobilden giriş yapan kullanıcıya masaüstü site gösterilmesi de siteden derhal çıkma sebebidir. Bu tür siteler Google’da bile artık görünür olamamalarına rağmen maalesef hala var.

GEREKSİZ BİLGİ TALEBİNDE BULUNMAYIN

Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok bezdirirsiniz. Bir e-posta adresi, cep telefonu, şifre ve adres bilgisi yeterlidir. TC kimlik numarası, kullanıcının sizi nereden duyduğu gibi gereksiz bilgiler potansiyel müşteriyi daha kaydolmadan kaçırma sebebidir. Kısaca üye olma ve ödeme adımları uzatılmamalıdır. Bazı eski sitelerde, kullanıcı siteye üye olmasına rağmen her seferinde adres ve kredi kartı bilgilerini yeniden girmek zorunda kalıyor. Bu tür sitelerde kaydet özelliği bulunmuyor. Bu da alışverişlerde pratiklik arayan e-ticaret müşterisi için bezdirici bir durum.

KÖTÜ KARGOYA DİKKAT

Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesizse müşterinin sitenizden ikinci kez alışveriş yapma olasılığı o kadar düşer. Ürünü geç çıkmak en büyük hatadır. Söz verilen güne kadar gönderim yapılmalıdır. Online alışveriş yapan müşteriler, yaptıkları alışverişin kendilerine tam olarak kaça mal olacağını da bilmek ister. Alışveriş tamamlanmadan önce, sepet bedeline ilave olarak gönderinin kargo bedelinin de eklenmesi, belirsizliğin giderilmesi adına önemlidir.

FOTOĞRAFLARA ÖZEN GÖSTERİN

Ürün fotoğrafının çok küçük olması, üzerinde oynanarak gerçek ürünle alakasız hale getirilmiş olması, satılan ürün yerine daha kaliteli bir benzerinin fotoğrafının konulması sahtekarlıktır ve kullanıcıları sitenizden soğutur. Ürün görselleri müşterinin ürünü kafasında canlandırabileceği kadar net olmalıdır. Birkaç farklı açıdan fotoğraf çekilmelidir.

ÖZENSİZ ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ürün açıklamaları detaylı olmalı ancak en önemli bilgiler ilk üç cümlede aktarılmış olmalıdır. Çünkü çoğu insan uzun açıklamaları okumak istemez. Ancak okumak isteyen detaycılar için de özenli bir açıklama yazısı hazırlanmalı. Eğer hazırlanmazsa, meraklı ve araştırmayı seven müşteriye eziyet etmiş ve onu kaçırmış olursunuz.

BELİRSİZ İADE POLİTİKASI

İnternetten alışverişin en önemli kuralı, sitelerin bir iade politikası olmasıdır. Kullanıcı, hangi şartlarda ürünü iade etme hakkı olduğuna dair mutlaka bilgilendirilmelidir.

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