E-spor'da kıyasıya yarıştılar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi’nde turnuva heyecanı yaşandı. ‘Ankara Herkes Tek-Zula Turnuvası’na Başkentin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 70 genç birbirileriyle kıyasıya yarışırken ilk üçe giren yarışmacılara da ödül verildi.ANKARA (İGFA) - Başkentte spora ve sporculara değer katacak aktivitelerin artırılması için yürütülen çalışmalara öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, son zamanlar da popüler olan e-spor turnuvalarına da ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi, ilk oyun turnuvasına ev sahipliği yaptı. ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ABB iştiraklerinden İnovatif AŞ ve ASKİ Spor ortaklığında ‘Ankara Herkes Tek-Zula Turnuvası’ düzenlendi.

70 KİŞİ KIYASIYA YARIŞTI

Başkentin dört bir yanından Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte bir ilk olarak hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi’ne gelen oyunsever gençler, Türk yapımı online silah ve savaş oyunu olan Zula’yı oynayarak mücadele etti. 70 gencin birincilik için ter döktüğü turnuvada ilk üçe giren yarışmacılar ise ödüllendirildi.

OYUN MERAKLISI GENÇLERDEN E-SPOR MERKEZİNE TAM NOT

Birbirileriyle kıyasıya mücadelen eden e-spor tutkunu gençler, turnuva ve Çubuk E-Spor Merkezi hakkında şunları söyledi:

-Ahmet Avcı (Zula Topluluk Yöneticisi): “Yaklaşık 8,5 yıldır Zula’nın topluluk yöneticisiyim. Etkinlik için İstanbul'dan geldik. Öncelikle yapılan tesisi çok beğendik, gerçekten gençler için inanılmaz güzel bir alan olmuş. Ankara'da farklı farklı etkinliklerimiz de olacak.”

-Mücahit Kurt (Birinci): “Güzel bir rekabetti. 84 vuruşla birinci oldum, güzeldi, eğlenceliydi. İlk turda dördüncü olmuştum moralim çok düşmüştü. İkinci turda birinciliği uzun süre bırakmadım ve üçüncü oldum. Final turunda da birinci oldum. Çok güzel bir etkinlik. Başta Mansur Yavaş olmak üzere bu imkânları sunan herkese teşekkür ediyorum.”

-Baran Ölmez (İkinci): “Hep bu anı bekliyorduk. Takım arkadaşlarımla hep bir yerlere gelmek istiyorduk. Burası bizi gösterme şansı verdi, mutluyuz.”

-Emir Arda Codal (Üçüncü): “Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elimden geleni yaptım ve üçüncü oldum. Heyecandan dolayı korkarak oynadım ama başarılı oldum. Bu tür etkinliklerin hep yapılmasını istiyorum.”

-Selim Topçu (Yarışmacı): “Bugün heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri oyun oynuyorum Benim için fırsat oldu. Bu etkinliği yapanlara teşekkür ederiz.”

-Selçuk Ali Erbey (Yarışmacı): “Öncelikle bu imkân için teşekkür ediyorum. Zula’yı uzun zamandan beri oynuyorum. Güzel bir ortam var, heyecanlıyım.”

-Salih Özkan (Yarışmacı): “İlk defa turnuvaya katılıyorum bu benim hayalimdi. Elimizden geleni yapacağım. Heyecanlıyım inşallah birinci olacağım. Eğlencesini atmosferini tatmak için güzel bir şey.”

MERKEZDEN RANDEVU SİSTEMİYLE YARARLANILIYOR

Toplam 1000 metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı merkezde 142 metrekarelik bir turnuva salonu bulunuyor. Ayrıca oyun severlerin ücretsiz şekilde kullanabileceği 10 oyun bilgisayarının bulunduğu 63 metrekarelik bir oyun odası, 5’er bilgisayardan oluşan ve takımların antrenmanları için hazırlanmış 4 tane boot camp, 3 oyun konsolundan oluşan bir oda ve bir tane de sanal gerçeklik alanı yer alıyor.

ABB tarafından merkezde yer alan tüm odalar ve sağlanan tüm hizmetler randevu sistemiyle ücretsiz olarak Başkentli e-spor tutkunlarına sunuluyor. Merkezden faydalanmak isteyen e-spor tutkunları, https://espor.ankara.bel.tr adresinden randevu oluşturabiliyor.