Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak Samsun’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile birlikte Samsun-Çarşamba Havalimanındaki TEKNOFEST çalışmalarını yerinde inceledi.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir’in alt yapı, dolgu ve asfalt çalışmalarını tamamladığı alanda stantların, etkinlik alanlarının kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Havalimanına kazandırılan ilave alan için Samsun Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcadı. 25 kamyon, 14 iş makinesi ve 70 personelin gece-gündüz vardiyalı olarak çalıştığı alan için 12 bin metreküp kazı yaptı, 250 bin ton dolgu malzemesi, 65 bin ton temel malzemesi, 13 bin ton asfalt ve 50 adet beton büz kullandı. 15 km sathi kaplama çalışması yapılarak, 500 metreküp beton döküldü. Otopark alanları hazırlandı.



BAŞKAN DEMİR: HEYECANLA BEKLİYORUZ

İncelemelerin ardından açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yaptık. Buraya çok güzel bir alan kazandırmış olduk. Şu anda da T3 Vakfı havalimanındaki bütün kurulumları gerçekleştiriyorlar. TEKNOFEST KARADENİZ’ e müthiş bir ambiyans, müthiş bir kurulumla gireceğiz. Bende büyük heyecan duyuyorum. Gerçekten çok emek verildi. Çok gayret edildi ama müthiş bir şey ortaya çıktı. Ekiplerimiz gece gündüz mesai yaptı. Samsun adına yaraşır bir festival için çok çalıştı. Artık son hazırlıklar yapılıyor. 30 Ağustos’u heyecanla bekliyoruz” dedi.