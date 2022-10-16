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Dünyada ilk... Kriz gelmeden 180 saniye önce uyarıyor

TEKNOLOJİ 16.10.2022, 18:47
Dünyada ilk... Kriz gelmeden 180 saniye önce uyarıyor

Dünya'da bir ilk olarak epilepsi hastaları için gerçekleştirilen uygulama, kriz gelmeden 180 saniye önce erken uyarı alarmı veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk akademisyenler ve Türk bilim insanlarının iş birliği neticesinde üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu geliştirilen uygulama sayesinde hastaların nöbetlerini güvenli alanlarda geçirmelerine destek sağlanıyor.

26. ISAF Uluslararası Güvenlik, Ülke Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Yaşam, Yangın ve İSG Fuarları ile 2. IMEX Teknoloji ve Bilişim Fuarı, kapılarını açtı.

Fuarda, birbirinden özel teknolojiye sahip ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bu arada askeri görevler ve sivil alandaki kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mobil Wi-Fi çözümü geliştirildi. Mobil Wi-Fi, özellikle baz istasyonlarına erişimi olmayan askeri operasyon sahaları, kırsal alandaki enerji santralleri ve doğal afet alanlarında internet alternatifi sunuyor.

YANGIN SİMÜLASYONUNDA YENİ NESİL WR DENEYİMİ

Geleceğin teknolojileri, günlük yaşamın her alanına entegre olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çalışanlara verilecek bilgilendirmeler için VR gözlüklü yangın eğitim simülasyonu geliştirildi. Geliştirilen yazılım ile olası bir yangınla mücadelede çalışanlara eğitim ve testler gerçekleştiriliyor.

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