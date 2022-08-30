DS4 Eylül ayında Türkiye'de

DS Automobiles, premium segmentte sunduğu yüksek konfor ve teknolojik gelişimine yeni modelleriyle devam ediyor. DS 4, Eylül ayında Türkiye’ye ilk etapta TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, yeni DS 4 ile gelişimine hız katıyor.

Elektriğe geçiş alanında kendine has ve dünyaca tanınmış uzmanlığın verdiği güvenden güç alan yeni kompakt premium seçenek, Türkiye’ye TROCADERO versiyonu ile geliyor.

DS 4 kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşyuruyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile etkileyici bir görünüm katıyor.

VERİMLİLİK ÖN PLANDA

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonuve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapacak olan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.