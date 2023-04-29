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DS 4’ün benzinli motor seçeneği Türkiye’de

TEKNOLOJİ 29.04.2023, 16:30
DS 4’ün benzinli motor seçeneği Türkiye’de

Rakipsiz ve karizmatik tasarımıyla Türkiye pazarına BlueHDi 130 versiyonuyla giriş yapan DS 4’ün benzinli motor seçeneğine sahip versiyonlarının da satışına başlandı. 1.321.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılmaya başlanan DS 4 PERFORMANCE LINE PureTech 130 Otomatik, kompakt premium segmentte müşterilerin seçim özgürlüğünü genişletiyor.İSTANBUL (İGFA) - Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, Türkiye’deki satışlarına BlueHDi 130 Otomatik ile başlanan premium kompakt segmentteki modeli DS 4’ün, benzinli motor seçeneğini de müşterileriyle buluşturmaya başladı. Dizel motorunda olduğu gibi PERFORMANCE LINE versiyonu ile ülkemize giriş yapan DS 4 PureTech 130 Otomatik’in fiyatı 1.321.000 TL’den başlıyor.

DS 4 PERFORMANCE LINE, çok kapsamlı donanımları arasında lüksün ve teknolojinin kombinasyonunda benzersiz bir deneyim yaşatıyor. DS 4 PERFORMANCE LINE’a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik MINNEAPOLIS Hafif Alaşım Jantlar, Siyah Dış Tasarım Paketi ile kombine edilerek mutlak bir sportiflik arayanları cezbediyor. DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara®, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca PERFORMANCE LINE işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara® kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor. İç mekana geçilirken PERFORMANCE LINE kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde DS 4 PERFORMANCE LINE kişiselleştirebiliyor.

Ödüllü PureTech motor Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip. Kendi kategorisinde “Yılın Motoru” ödüllü güç ünitesiyle 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 PERFORMANCE LINE PureTech 130 Otomatik, 210 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 6,1 litre (WLTP, bileşik) yakıt tüketimiyle de performans ve verimliliği bir arada sağlıyor.  

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle  otomobil, etkileyici bir görünüm sunuyor. Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Silüet, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan etkili de. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4’ün özel çamurluk tasarımları, ustalıkla verilen krom dokunuşları ve görkemli, atletik bir duruş sağlayan kontrast siyah tavan seçeneği sayesinde zarafet, en baskın nitelik. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojik farlar, hem görünüşü hem de görüşü kaliteli hale getiriyor

DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS WINGS, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 PERFORMANCE LINE ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS WINGS, arka aydınlama grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve cömertçe Alcantara® kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

Sade ve rafine iç tasarım

DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekâna geçildiğinde daha da yukarıya çekecek özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekâna sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. Usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS AIR’in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve zarif olmasını sağlıyor.

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