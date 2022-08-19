Drone ile ilk yemek teslimatı yapıldı

Türkiye’de yemeğin ve h-ticaretin öncüsü Yemeksepeti, alternatif teslimat modellerine insansız hava araçlarını ekleme konusunda önemli bir adım atarak, drone’la ilk yemek teslimatını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji ve inovasyonlarıyla Türkiye’de h-ticaretin öncü markası Yemeksepeti, drone ile teslimat konusunda önemli bir adım attı. İstanbul’un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatı yapan Yemeksepeti, geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

Drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile işbirliği içinde hayata geçirilen proje kapsamında, Yemeksepeti kullanıcısının siparişini koordinatlarla birlikte vermesinin ardından, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan sipariş Yemeksepeti drone’una yüklendi ve sonrasında yaklaşık 3,5 kg ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma, drone’daki vinçle indirildi.

Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde drone’la teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. İnsansız hava taşıtlarıyla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanabilecek ve özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için de önemli fırsatlar sunacak. Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, drone’la teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.