Dokuz Eylül'ün DEPARK BAMBU'suna TurkNet'ten inovatif yenileme

TurkNet, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde girişimcilik alanında faaliyet gösteren DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’ni daha teknoloji ve inovatif bir internet alt yapısı sunmak için yeniledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde girişimcilik alanında faaliyet gösteren DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, girişimcilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunabilmek için TurkNet’in de desteği ile yenilenerek inovatif bir internet altyapısına kavuştu.

Açılış törenine TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, DEPARK çalışanları, DEÜ akademik ve idari personeli ile teknoloji ve oyun firmalarının temsilcileri katıldı.

Kullanıcılarına her zaman dünya standartlarında bir internet hizmeti sunan TurkNet, DEPARK içerisinde sene başında faaliyete başlamış firmalara bir yıl ücretsiz TurkNet GigaFiber sağlayarak girişimcilerin büyüme yolculuğuna katkıda bulunacak. Aynı zamanda BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi içerisinde oluşturduğu hotspot yapısı ile fikirleri henüz şirketleşme aşamasına gelmemiş firmalara da teknoloji geliştirme alanında destek olacak.

“GELECEĞİN UNİCORN’LARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK BİR PROJEYE DESTEK VERİYORUZ”

Yenilenen mimarisi ile kapılarını girişimcilere açan DEPARK Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin açılışında konuşan TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, teknoparklardan çıkacak teknoloji ürün ve hizmet ihracatının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu; teknopark ekosisteminin teknolojiye, teknolojinin de Türkiye’nin büyümesine olan katkısını vurguladı. Bu amaçla ekosisteme verdikleri desteği her geçen gün artırarak sürdürmeyi planladıklarını da aktardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin şirketleşme ve teknik konularda da; mentorluk, girişimci koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunduğunu aktardı.