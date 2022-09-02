Dijital içerik dünyası 'Bilişim Vadisi'nde buluştu

Dijital içerik dünyası, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde buluştu. Vadi’de yer alan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) 11 Eylül’e kadar 51 ülkeden oyun tasarımcılarını ağırlayacak.ANKARA (İGFA) - Uluslararası düzeyde 600 katılımcıya ev sahipliği yapacak DIGIAGE Oyunla Gelecek Yaz Kampı’nda oyun geliştiriciler çadırlarda kalarak hem üretim yapacak hem eğlenecek. Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu kamp; oyun tasarımcılarının yanı sıra yazılımcılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler gibi ekosistemin birçok bileşeni bir araya getiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Türk oyun geliştirme ekosistemine destek vermek amacıyla kurulan DIGIAGE, düzenlediği kamplarla sektöre insan kaynağı kazandırmayı, kamu ile sektör arasında köprü olmayı ve oyun stüdyolarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Online olarak yapılan DIGIAGE’in kış kampının ardından bu kez hibrit formatta DIGIAGE Oyunla Gelecek Yaz Kampı gerçekleştiriliyor.

Bakanlığın himayesinde 11 Eylül’e kadar Bilişim Vadisi’nde devam edecek yaz kampı, dünyanın her yerinden oyun geliştiricileri vadide buluşturdu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Dijital animasyon ve oyun ekosistemini geliştirme amaçlı olarak 2019’dan bu yana DIGIAGE kampları düzenlediklerini belirterek “Katılımcılarımız, 10 gün boyunca oyun geliştirme, grafik tasarımı ve senaryo üretimi alanlarında eğitim alacaklar. Son gün yapacağımız demoday ile girişimci adaylarımızı yatırımcılarla buluşturacağız.” dedi.

HyperCasual oyunlar başta olmak üzere midcore ve consol projeleri ile metaverse, blokchain, NFT ve VR oyun projeleri gibi yeni nesil içerik fikirleri de kampta hayat bulacak.