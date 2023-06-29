Dijital dünya video pazarlamasıyla büyüyor

Video içeriklerinin sosyal medya uygulamalarında büyük ilgi gördüğünün altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, video reklamları görsel reklamlara kıyasla yüzde 36 daha iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital pazarlama stratejileri arasında önemli bir büyüme trendi olarak görülen video pazarlaması, en dikkat çekici unsurlar arasında yerini alıyor. Video içeriklerinin sosyal medya uygulamalarında büyük ilgi gördüğünün altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, video reklamları görsel reklamlara kıyasla yüzde 36 daha iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Dijital pazarlama stratejileriyle markalar, hedef kitlelerine ulaşmak için yaratıcı ve etkileyici yöntemler arıyor. Son zamanlarda daha popüler hale gelen video pazarlaması sayesinde markalar, ürün- hizmetlerini tanıtmak, müşteri tabanını genişletme ve bilinirliğini artırma hedefiyle video pazarlamasına başvuruyor.

Video pazarlamasının diğer yöntemlere göre daha kalıcı bir etki bıraktığının altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Video pazarlaması görsel ve işitsel unsurları birleştirerek duygusal bir etki yaratır ve izleyicinin dikkatini çeker. Kullanıcılar metin ve görseller yerine hareketli görüntüler ile daha fazla etkileşimde bulunurlar. Bu yüzden potansiyel müşteri yaratma ve geniş kitlelere ulaşmak için en sık kullanılan yöntemlerdendir. Video reklamları ile görsel reklamları karşılaştırdığımızda, video reklamlarının yüzde 36 oranında daha iyi etkileşim aldığını gözlemliyoruz” dedi.