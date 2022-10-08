Dijital dönüşüme bütünsel bakış

MechSoft'un düzenlediği “Digital Experience Summit 22” etkinliği, bilişim teknolojileri profesyonellerine ev sahipliği yaptı. Sektörün deneyimli isimlerinin konuşmacı ve panelist olarak katıldıkları etkinlikte dijital dönüşümün farklı yönleri ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu 2008 yılından bu yana, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik eden MechSoft, önceki yıllarda düzenlediği “Akıllı Bilgi Yönetimi Konferansı” serisine bu yıl “Digital Experience Summit’22” isimli etkinlikle devam etti. 6 Ekim Perşembe günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleşen etkinlikte sektör profesyonelleri bir araya geldiler.

Açılış konuşmasını MechSoft CEO’su Gökhan Erdoğdu’nun gerçekleştirdiği etkinlikte öncelikle dijital dönüşüm süreçlerinde verimliliğini artırmak isteyen firmaların yaşadığı temel problemler ele alındı. Erdoğdu konuşmasında iç ve dış müşteri odağındaki çözümleri aktararak, müşteri deneyiminin aslında “tüm müşteri seyahatindeki deneyim”i ifade ettiğini vurguladı.

Gökhan Erdoğdu’nun sunumunun ardından söz alan Great Place to Work Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Dijitalleşen Dünyada İnsani Değerleri Yitirmek” konusuna değindi. Toprak, giderek dijitalleşen dünyada değişen insan davranışlarını ve beklentilerini aktardı. Kurum kültürünün önemine de değinen Toprak, çalışana değer vermenin ana unsur olduğunun altını çizdi.

Eyüp Toprak’ın ardından sahneye çıkan Entek Elektrik Kıdemli İş Çözümleri ve Süreç Yöneticisi Ömer Yatkın gerçekleştirdiği sunumda; Entek’in stratejileri, dijital dönüşüm çalışmaları ve yol haritaları ile farkındalık faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. “Covid Gölgesinde Dijitalleşme” konusuna da değinen Yatkın, pandeminin sektörde yarattığı değişime dikkat çekti.

Ömer Yatkın’ın ardından söz alan Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı Pınar Yamaner ise gerçekleştirdiği sunumda dijital dönüşümün yeni bir insan profili yarattığına değindi. Yamaner, teknolojinin gelişmesine paralel olarak yakın zamanda, şimdiye dek var olmayan İK meslek ve unvanlarının ortaya çıkacağını da vurguladı. Pınar Yamaner ayrıca “Dijital Olgunluk” kavramının da altını çizdi.

Sunumların ardından etkinlik, büyük ilgi gören panellerle devam etti. Moderatörlüğünü Kuzey Ege Otoyolu Bilgi Teknolojileri Müdürü Çağatay Sözer’in üstlendiği panelde dijital dönüşümün yol haritaları belirlenirken “Yeni normalleşme fırsat mı kaçış mı?” konusu da ele alındı. Panelistler; Hannover Fairs Turkiye IT Dijitalleşme ve Veri Yönetimi Direktörü Cihan Keser, Roketsan Kurumsal Çözümler Müdürü Özge Altok ve Koç Holding Analiz ve Süreç Birim Yöneticisi Eylem Arsal Erden’in katılımlarıyla zenginleşen panelde dijital dönüşüm süreçlerine tüm çalışanları dahil etmek ve bu kültürü yaymak konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen ikinci panelin moderatörlüğünü ise Kalyon Holding CIO’su Oğuzhan Yıldız üstlendi. Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Fahrettin Önal, İpragaz IT Direktörü ve İnovasyon Lideri Yaman Acar ve Maysan Mando Bilgi Teknolojileri Müdürü Serdar Şencan’ın panelist olarak katıldıkları panelde “insan odağında dijital dönüşüm”, “inovasyon” ve “dijitalleşme süreçlerinin tek yerden yönetilmesi” gibi konulara değinildi.

“En İyi Projeler Ödüllendirildi”

MechSoft tarafından düzenlenen ve sektörün nabzını tutan Digital Experience Summit’22 etkinliğinde bu yıl bir ilk gerçekleşti. MechSoft yöneticileri, belli kriterlerle yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen en başarılı proje ödüllerinin sahiplerine plaketlerini takdim ettiler.

Ödül töreninde sırasıyla; Eureko Sigorta - En Büyük Dijital Arşiv Projesi, Zorlu Holding- En İyi Sözleşme Yönetimi Projesi, Kıraça Holding – En İyi QMS Projesi, Entek – En İyi e-Dönüşüm Projesi, Petrol Ofisi – En İyi Dijital Dönüşüm Projesi, Alarko Holding – En İyi Dijital İK Projesi, Eczacıbaşı – En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Projesi, Kalyon İnşaat – En İyi Yardım Masası ve Proje Yönetimi, Ford Otosan – En Yüksek Katılımcı Sayısına Sahip Proje, Doğuş İnşaat – En İyi DCC Projesi ve Opet – En Kapsamlı Entegrasyon Projesi ödüllerinin sahibi oldular.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, dijital dönüşümün farklı alanlarındaki çözümlerin paylaşıldığı ve deneyimlerin aktarıldığı workshoplara katıldılar. “ECM Platformunda Sözleşme Yaşam Döngüsü”, “M-QMS ile Yeni Nesil Kalite Yönetimi”, “Satış ve Pazarlamanın Aşkı”, “Entegre Yardım Masası ve Proje Yönetimi”, “Dijital Dünyada E-Dönüşüm Farkındalığı” ve “All-in-One Digital HR Yönetimi” başlıklı workshoplar yoğun ilgi gördü.