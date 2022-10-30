Dijital dolandırıcılığa karşı tüketiciler kadar markalar da önlem almalı

Sosyal medya alışverişinde dolandırılan müşteri parasını, marka ise itibarını kaybediyor.İSTANBUL (İGFA) - 2004 yılında tanıştığımız sosyal medya, Türkiye’de 71 milyon globalde ise 4.5 milyardan fazla kullanıcıyla ulaşarak internet dünyasının en büyük, en etkili ve en canlı mecrası konumuna ulaştı.

Sosyal medya mecraları 4.5 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük alışveriş merkezine dönüşürken, 5 trilyon dolarlık pazardan pay almak isteyen dijital korsanlar ise tetikte bekliyor ve en küçük bir hatada tüketicileri ağlarına düşürüyor. Alışveriş yaparken dolandırılmamak için tüketiciye düşen görevler kadar, markaların da devreye alması gereken önlemler bulunuyor.

İTİBARI GERİ KAZANMAK MİLYON DOLARLARA MAL OLUYOR

Digital Exchange’in sosyal medya marketing ekibi markaların bilinçlendirici kampanyalar düzenlemesinin ciroya katkı sağladığını belirtirken; Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Dolandırılmış müşteriler nezdinde markanın itibarını geri kazanmak için on milyonlarca dolar tutarında marketing yapmak gerekiyor” dedi.

Pamuk, “Bir hacker bir e-postayı ele geçirirse geri almak en az 500 dolardan başlıyor ama bir tüketicinin vaktini, parasını ve sabrını sosyal medya alışverişi sırasında çalmasının telafisi şirketler için milyonlarca dolarlık itibar kazanma marketing çalışmasına mal oluyor. Bunun önüne geçmek daha düşük bütçeler ve daha etkili projelerle mümkün oluyor ve bu konuda çalışmalarımızı son dönemde yoğunlaştırıyoruz” yorumunda bulundu.