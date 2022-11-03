Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TikTok'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan için videoların yayınlandığı TikTok hesabı kısa sürede 85 bin takipçiye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.

Kısa süre önce açılan hesap 84,8 bin kişi tarafından takip edilirken, 875,9 kişi tarafından beğeni aldı.

Paylaşılan videolar arasında en çok izleneni ise 9,2 milyon ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler oldu.