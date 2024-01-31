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Çocuklarınızı bu dolandırıcılıklardan koruyun! İşte en yaygın dijital dolandırıcılık türleri...

TEKNOLOJİ 31.01.2024, 18:37
Çocuklarınızı bu dolandırıcılıklardan koruyun! İşte en yaygın dijital dolandırıcılık türleri...

Uzmanlar, çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerini listeleyerek, bu risklerden korunmaya yönelik önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Çocuklar interneti, arkadaşlarıyla konuşmak, bağlantıda kalmak, ev ödevlerini yapmak, oyun oynamak ve diğer eğlenceli etkinlikler için kullanıyorlar. Ne yazık ki dolandırıcılar, kişisel bilgilerini ele geçirmek, para çalmak ve hatta fidye talep etmek için çocukları hedef alıyorlar.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN EN YAYGIN DOLANDIRICILIK TÜRLERİ

SAHTE YARIŞMALAR: Bu bir tür kimlik avı dolandırıcılığıdır ve çocuklarla sosyal medya üzerinden iletişime geçen dolandırıcı, onları ücretli bir yarışmaya katılmaya davet eder. Bir yarışma kazandıklarını söyleyerek ödülü almak için kişisel bilgilerini paylaşmasını ister ancak ödül hiçbir zaman gelmez.

ONLİNE SINAVLAR: Online sınavlar, özellikle kendini keşfetmeye çalışan çocuklar için çevrimiçi zaman geçirmenin ilginç bir yoludur. Ancak test sırasında çocuktan nerede yaşadığı, evcil hayvanının adı, en iyi arkadaşının adı veya en sevdiği TV programı gibi kişisel bilgileri paylaşması istenirse durum tehlikeli hale gelebilir. Bu bilgiler özellikle çocuklar tarafından sıklıkla parola olarak kullanılır ve saldırganın çocuğun profiline erişim sağlamasına yol açabilir. Daha sonra dolandırıcılar fidye isteyebilir veya diğer şantaj taktiklerini kullanabilir.

ONLİNE OYUNLAR:  İnternet ortamında insanlar, söyledikleri kişiler olmayabilir ve bu durum çevrimiçi oyunlardaki oyuncular için de geçerlidir. Kötü amaçlı kişiler bir çocukla arkadaş olmaya çalışabilir ve daha sonra çocuktan isim, parola ve adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilirler. Karşılığında çocuğa bazı oyun “paraları” ya da yeni “görünümler” vaat edebilirler ki bunlar elbette hiçbir zaman çocuğun hesabına geçmez.

AÇILIR PENCERE DOLANDIRICILIĞI: Açılır pencereler, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendiren veya cihazınıza istenmeyen bir şeyi indiren bir bağlantıya tıklamayı sağlamanın kolay bir yoludur. Bir çocuk bir şeye tıklamanın potansiyel zarara neden olabileceğini bilmeyebilir.

ÜCRETSİZ HİZMET TARAMALARI. Çocuğunuz en sevdiği film veya müzik grubunun yeni akıllı telefon duvar kağıtlarını sunan ücretsiz bir hizmete kaydolabilir. Bunlar genellikle ücretlidir ve daha sonra ödeme gerektirebilir veya cihaza zarar veren kötü amaçlı kod indirebilir.

CİNSEL İÇERİKLİ ŞANTAJ: Bu dolandırıcılık yönteminde, kötü amaçlı bir aktör çocuğa müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşması için baskı yapabilir. Bu çocuklar daha sonra bu kişi tarafından uzun bir süre boyunca takip edilir ve daha sonra istediğini yapmazsa koz olarak kullanıp çocuk üzerinde kontrol sağlayacağı birçok bilgi elde edebilir.

EBEVEYNLER NE YAPABİLİR, ÇOCUKLARINI NASIL KORUYABİLİR?

Çocuklara çevrimiçi ortamda bu tür davranışlarla karşılaştıklarında nasıl tepki vereceklerini ve yapmamaları gereken şeylerin öğretilmesi gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, çocuğunuzla iyi bir ilişki kurarak, çevrimiçi ve çevrimdışı her türlü endişesini sizinle paylaşmasına olanak tanımanız çok önemli olduğunu kaydetti.

"Ebeveyn, çocuğun dijital yolculuğunda onu yalnız bırakmak yerine ona liderlik etmelidir" diyen bilişim uzmanları, "Onların yanında olduğunuzu hissettirin.  Sosyal medya hesaplarını onlarla birlikte kontrol edebilir ve onlarla internetin olumlu ve olumsuz yanları hakkında konuşabilirsiniz. Bu sayede bir dolandırıcılıkla karşılaştıklarında bunu nasıl fark edeceklerini, bununla nasıl başa çıkacaklarını ve saldırganın kurbanı olmaktan nasıl kurtulacaklarını bilirler" diye konuştu.

"Çocuğunuzu dijital dünyada sahipsiz bırakmayın" uyarısında bulunan uzmanlar şu husulara da vurgu yaptı.

"Hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilmelisiniz. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede bu tür sitelerde çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız. Çocuklarınıza çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden bahsedin. Bilmedikleri bağlantılara, açılır pencerelere veya e-postalara tıklamamalarını hatırlatın. Kişisel bilgileri (isim, doğum günü, okul, adres vb.) asla çevrimiçi kimseyle paylaşmamaları gerektiğini vurgulayın. Tarayıcıda bir açılır pencere engelleyici kullanın. Çocuğunuzun cihazını bir çocuk tarafından kullanılıyormuş gibi ayarlayın. Bu şekilde, kullandıkları uygulamaları tanımlayabilir, bilginiz ve izniniz olmadan ödeme yapılmadığından emin olabilirsiniz. Çevrimdışı veya çevrimiçi olarak, yabancılarla konuşmamaları konusunda çocuklarınızı uyarın.Güncel bir güvenlik yazılımı ve ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın."

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