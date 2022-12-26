Çocuklar YouTube'nin kralı oldu

Saving Spot’un global raporuna göre en zengin YouTube içerik üreticilerinin başında açık farkla çocuklar için içerik üretenler geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Rapora göre YouTube’tan dünya çapında en çok gelir elde eden ABD’li “Cocomelon”, 2006’dan bu yana tam 282 milyon dolar kazandı. Onu, 2011’den bu yana geliri 100 milyon doları aşan Arjantin merkezli çocuk kanalı “El Reino Infantil” takip etti.

Avrupa kıtasının YouTube zengini 8 yaşındaki Anastasia Radzinskaya ve ailesine ait olan “Like Nastya” kanalı; Ortadoğu ve Orta Asya bölgesinin en zengini ise 53 milyon dolardan fazla gelirle çocuk odaklı içerik üreten “Toyor Al Janah”. Şu an 11 milyondan fazla abonesi olan Türkiye merkezli “OyuncakOynuyorum” kanalı, kurulduğu 2012’den bu yana 20 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Avustralya’nın en büyük ve en zengin YouTube kanalı CKN, oyuncak inceleme videolarıyla, neredeyse 40 milyon dolar kazandı.

Hintli bir YouTube kanalı olan ChuChi ise küçük çocuklar için tekerleme içeriği üreterek 80 milyon doların üzerinde gelir elde etti.